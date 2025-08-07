Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE

В ночь на 8 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В решающем поединке сойдутся Виктория Мбоко (Канада, WTA 85) и Наоми Осака (Япония, WTA 49). Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей канадского тысячника.

