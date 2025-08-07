Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
07 августа 2025, 16:55 |
65
0

Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Монреале

07 августа 2025, 16:55 |
65
0
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
Коллаж Sport.ua

В ночь на 8 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В решающем поединке сойдутся Виктория Мбоко (Канада, WTA 85) и Наоми Осака (Япония, WTA 49). Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выиграет трофей канадского тысячника.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
«Не в лучшем настроении». Мбоко прокомментировала победу над Рыбакиной
Известна финальная пара большого турнира в Монреале. Когда состоится матч?
Виктория Мбоко Наоми Осака WTA Монреаль смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06 августа 2025, 19:39 7
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 1
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 01:47
Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 10:47
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Футбол | 06.08.2025, 18:45
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем