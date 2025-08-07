WTA07 августа 2025, 16:55 |
65
0
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Финал в Монреале. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 8 августа состоится финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В решающем поединке сойдутся Виктория Мбоко (Канада, WTA 85) и Наоми Осака (Япония, WTA 49). Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выиграет трофей канадского тысячника.
