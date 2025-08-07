Григорчук дал совет Забарному из-за потенциального перехода в ПСЖ

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился мнением относительно потенциального трансфера защитника Ильи Забарного во французский ПСЖ. Специалист посоветовал игроку сборной Украины покинуть «Борнмут» и перейти в топовый клуб:

– Как вы относитесь к переходу Забарного в ПСЖ?

– Если тебя зовут в топовую команду – надо уходить. Для него было бы здорово сделать такой шаг. ПСЖ – отличная команда, играющая с высокой линией обороны с игроками элитного класса. Это будет однозначно шаг вперед, если Илья перейдет в ПСЖ или топовый английский клуб.

– Однако вариант из ПСЖ имеет другую сторону медали, на которую много делали акцент в медиа (ситуация с россиянином Сафоновым – прим).

– Илья, думаю, через свое окружение проговорил этот момент. В другой ситуации о его переходе уже давно объявили бы. Даже если Забарный останется в «Борнмуте», то он не перестанет прогрессировать, – уверен Григорчук.

Забарный перебрался в Премьер-лигу из киевского «Динамо» за 22,7 млн евро в январе 2023 года. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отдал один ассист. Ориентировочная стоимость защитника составляет 42 млн евро.