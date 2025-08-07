Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Пакш. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Полесье
07.08.2025 21:00 - : -
Пакш
07 августа 2025, 06:58 | Обновлено 07 августа 2025, 07:14
129
0

Смотрите 7 августа в 21:00 матч третьего раунда квалификации ЛК

Коллаж Sport.ua. Руслан Ротань

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

5 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии.

Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.

Видеотрансляцию матча проводят телеканал Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

Лига конференций Полесье Житомир Пакш смотреть онлайн Руслан Ротань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
