Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

5 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии.

Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).

Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.

Полесье – Пакш. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал Kyivstar TV.