Полесье – Пакш. Квалификация Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 7 августа в 21:00 матч третьего раунда квалификации ЛК
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
5 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии.
Ранее Полесье в Q2 ЛК одержало суммарную победу над командой Санта-Колома из Андорры (1:2, 4:1).
Венгерский Пакш по сумме двух матчей обыграл Марибор из Словении (1:0, 1:1).
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной. Проигравшая команда покинет еврокубки.
Видеотрансляцию матча проводят телеканал Kyivstar TV.
