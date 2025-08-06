Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

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7 августа, в рамках квалификации Лиги конференций, свой первый матч проведут Полесье и Пакш. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Полесье

Для украинского клуба старт в еврокубках выдался сложным, команда сенсационно уступила в формально домашнем матче Санта-Коломе – 1:2. Такой результат стал серьезным ударом по самолюбию, но команда смогла реабилитироваться, выиграв выездную встречу со счетом 4:1.

Подопечные Руслана Ротаня удачно стартовали в украинском чемпионате, обыграв в гостях Карпаты со счетом 2:0, могли забить и третий мяч, но не реализовали пенальти в концовке встречи. Сразу было понятно, что Полесье амбициозный клуб, где руководство все делает для развития и роста. Команда будет бороться везде, как в еврокубках, так и на внутренней арене. Добраться до основной сетки Лиги конференций будет сложно, но сейчас надо думать о венгерском сопернике.

Пакш

Венгерский клуб провел отличный прошлый сезон, команда финишировала третьей в чемпионате, при этом смогла выиграть второй год кряду национальный кубок. Свой еврокубковый сезон Пакш начал в квалификации Лиги Европы, где сразу попал на сильный и опытный румынский ЧФР Клуж. Устоять против такого соперника не удалось – 0:0 дома и 0:3 в гостях.

Уже в Лиге конференций команда с трудом прошла словенский Марибор – 1:0 дома и 1:1 в гостях. Начался уже венгерский чемпионат, там Пакш набрал 4 очка в двух турах. В первом туре не смогли обыграть дома Дьор – 3:3, а потом разгромили в гостях Кишварду – 5:1. Команда наверняка ставит перед собой задачу пробиться в основную сетку Лиги конференций.

Прогноз

Вполне очевидно, что ранее команды между собой не играли, а в этой встрече Полесье небольшой фаворит.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 2,25, ничья – 3,34, победа Пакш – 2,94. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Украинский клуб проведет домашний матч на нейтральном поле в Словакии, так что здесь не та поддержка, которая могла бы быть в Житомире. Думаю, обе команды будут иметь свои моменты впереди, по этой причине я поставлю на обмен забитыми мячами за 1,79.