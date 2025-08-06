Игроки какой национальности имеют больше всего кандидатов на Golden Boy?
Французы превосходят по количеству, а испанцы – по общей сумме
Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг национальностей, представители которых имеют больше всего номинантов на премию Golden Boy.
Наибольшее количество номинированных игроков составляют французы – 14 человек. Общая сумма их трансферной стоимости составила 418 млн евро, а самым дорогим среди них является нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ – 90 млн евро.
На второй и третьей позициях расположились Англия и Испания, которые имеют по 10 и 9 представителей соответственно. Интересно отметить, что испанцы имеют наибольшую общую сумму в рейтинге – 421 млн. Один испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который является лидером списка самых дорогих номинантов, стоит 200 млн евро.
В первую пятерку также вошли Бельгия и Португалия с 8 и 7 представителями соответственно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Аль-Хиляль» финализировал переход Дарвина Нуньеса
Киевляне проиграли 0:1