Игроки какой национальности имеют больше всего кандидатов на Golden Boy?

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг национальностей, представители которых имеют больше всего номинантов на премию Golden Boy.

Наибольшее количество номинированных игроков составляют французы – 14 человек. Общая сумма их трансферной стоимости составила 418 млн евро, а самым дорогим среди них является нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ – 90 млн евро.

На второй и третьей позициях расположились Англия и Испания, которые имеют по 10 и 9 представителей соответственно. Интересно отметить, что испанцы имеют наибольшую общую сумму в рейтинге – 421 млн. Один испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который является лидером списка самых дорогих номинантов, стоит 200 млн евро.

В первую пятерку также вошли Бельгия и Португалия с 8 и 7 представителями соответственно.