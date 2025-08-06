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06 августа 2025, 22:00 | Обновлено 06 августа 2025, 22:01
165
0

Игроки какой национальности имеют больше всего кандидатов на Golden Boy?

Французы превосходят по количеству, а испанцы – по общей сумме

06 августа 2025, 22:00 | Обновлено 06 августа 2025, 22:01
165
0
Игроки какой национальности имеют больше всего кандидатов на Golden Boy?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Известный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг национальностей, представители которых имеют больше всего номинантов на премию Golden Boy.

Наибольшее количество номинированных игроков составляют французы – 14 человек. Общая сумма их трансферной стоимости составила 418 млн евро, а самым дорогим среди них является нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ – 90 млн евро.

На второй и третьей позициях расположились Англия и Испания, которые имеют по 10 и 9 представителей соответственно. Интересно отметить, что испанцы имеют наибольшую общую сумму в рейтинге – 421 млн. Один испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, который является лидером списка самых дорогих номинантов, стоит 200 млн евро.

В первую пятерку также вошли Бельгия и Португалия с 8 и 7 представителями соответственно.

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Golden Boy Дезире Дуэ финансы сборная Франции по футболу статистика Ламин Ямаль Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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