Испанская звезда. Список самых дорогих номинантов на награду Golden Boy

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих номинантов на премию Golden Boy. Лидером стал 18-летний испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль – 200 миллионов евро.

С большим отрывом на втором месте расположился 20-летний французский игрок «ПСЖ» Дезире Дуэ, который сейчас оценивается в 90 млн.

Топ-3 рейтинга закрывает еще один представитель «каталонцев» – 18-летний испанский защитник Пау Кубарси (80 млн).

В пятерку лидеров также вошли: испанский защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен (20 лет, 60 млн) и бразильский нападающий «Челси» Эстевао (18 лет, 60 млн).