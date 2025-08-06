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06 августа 2025, 21:11 |
82
0

Испанская звезда. Список самых дорогих номинантов на награду Golden Boy

Лидером рейтинга стал нападающий «Барселоны»

06 августа 2025, 21:11 |
82
0
Испанская звезда. Список самых дорогих номинантов на награду Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих номинантов на премию Golden Boy. Лидером стал 18-летний испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль – 200 миллионов евро.

С большим отрывом на втором месте расположился 20-летний французский игрок «ПСЖ» Дезире Дуэ, который сейчас оценивается в 90 млн.

Топ-3 рейтинга закрывает еще один представитель «каталонцев» – 18-летний испанский защитник Пау Кубарси (80 млн).

В пятерку лидеров также вошли: испанский защитник мадридского «Реала» Дин Хейсен (20 лет, 60 млн) и бразильский нападающий «Челси» Эстевао (18 лет, 60 млн).

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Golden Boy Ламин Ямаль Дезире Дуэ Пау Кубарси Дин Хейсен Эстевао Виллиан (Мессиньо) Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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