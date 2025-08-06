Йоррел Хато стал 49-м подписанием Челси за последние четыре года

Как сообщалось ранее, нидерландский защитник Йоррел Хато официально стал игроком лондонского «Челси» за 40 млн евро. Он стал 49-м подписанием «пенсионеров» за последние четыре года.

Такое же количество футболистов «Манчестер Юнайтед» подписал за 11 лет. Первым из этих 49 игроков стал испанец Андер Эррера, который присоединился к «красным дьяволам» в июне 2014 года.

Если же брать во внимание «Ливерпуль», то английский клуб приобрел 49 футболистов за 10 лет. Первым из них стал англичанин Натаниэль Клайн в июле 2015 года.