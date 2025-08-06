Йоррел Хато стал 49-м подписанием Челси за последние четыре года
За сколько времени такое же количество футболистов купили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»?
Как сообщалось ранее, нидерландский защитник Йоррел Хато официально стал игроком лондонского «Челси» за 40 млн евро. Он стал 49-м подписанием «пенсионеров» за последние четыре года.
Такое же количество футболистов «Манчестер Юнайтед» подписал за 11 лет. Первым из этих 49 игроков стал испанец Андер Эррера, который присоединился к «красным дьяволам» в июне 2014 года.
Если же брать во внимание «Ливерпуль», то английский клуб приобрел 49 футболистов за 10 лет. Первым из них стал англичанин Натаниэль Клайн в июле 2015 года.
🚨 Jorrel Hato is Chelsea's 49th signing in the last 4 years. 🤯— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2025
49 signings ago for Manchester United was Ander Herrera in June 2014. 😳
49 signings ago for Liverpool was Nathaniel Clyne in July 2015. 😱 pic.twitter.com/F1P5uJ2yJp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции
Наша команда неудачно стартовала в пре-квалификации чемпионата мира