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  4. Йоррел Хато стал 49-м подписанием Челси за последние четыре года
Англия
06 августа 2025, 21:37 |
172
0

Йоррел Хато стал 49-м подписанием Челси за последние четыре года

За сколько времени такое же количество футболистов купили «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»?

06 августа 2025, 21:37 |
172
0
Йоррел Хато стал 49-м подписанием Челси за последние четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Как сообщалось ранее, нидерландский защитник Йоррел Хато официально стал игроком лондонского «Челси» за 40 млн евро. Он стал 49-м подписанием «пенсионеров» за последние четыре года.

Такое же количество футболистов «Манчестер Юнайтед» подписал за 11 лет. Первым из этих 49 игроков стал испанец Андер Эррера, который присоединился к «красным дьяволам» в июне 2014 года.

Если же брать во внимание «Ливерпуль», то английский клуб приобрел 49 футболистов за 10 лет. Первым из них стал англичанин Натаниэль Клайн в июле 2015 года.

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Челси трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль Андер Эррера Натаниэл Клайн Йоррел Хато
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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