ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
Йоррел Хато стал футболистом английского гранда
Нидерландский защитник Йоррел Хато перешел из амстердамского «Аякса» в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.
19-летний футболист подписал соглашение с «синими», которое рассчитано до лета 2032 года.
«Я очень взволнован, я так счастлив быть здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. Челси — лучшее место для этого, поэтому я очень счастлив», – сказал Хато.
В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписывает защитника и хавбека.
Chelsea is delighted to announce the signing of Netherlands international Jorrel Hato from Ajax. ✍️🇳🇱— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025
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