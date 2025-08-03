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Англия
03 августа 2025, 20:45 |
625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника

Йоррел Хато стал футболистом английского гранда

03 августа 2025, 20:45 |
625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника
ФК Челси. Йоррел Хато

Нидерландский защитник Йоррел Хато перешел из амстердамского «Аякса» в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

19-летний футболист подписал соглашение с «синими», которое рассчитано до лета 2032 года.

«Я очень взволнован, я так счастлив быть здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. Челси — лучшее место для этого, поэтому я очень счастлив», – сказал Хато.

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписывает защитника и хавбека.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Челси
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