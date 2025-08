ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о подписании 19-летнего защитника

Нидерландский защитник Йоррел Хато перешел из амстердамского «Аякса» в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба английского гранда.

19-летний футболист подписал соглашение с «синими», которое рассчитано до лета 2032 года.

«Я очень взволнован, я так счастлив быть здесь. Я много думал о своем будущем и хотел сделать следующий шаг в своей карьере. Челси — лучшее место для этого, поэтому я очень счастлив», – сказал Хато.

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подписывает защитника и хавбека.

