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Англия
02 августа 2025, 19:10 | Обновлено 02 августа 2025, 19:28
362
1

Трансферы близко. Челси подписывает защитника и хавбека

Хато и Симонс близки к лондонской команде

02 августа 2025, 19:10 | Обновлено 02 августа 2025, 19:28
362
1
Трансферы близко. Челси подписывает защитника и хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

По информации Sky Sports, в Челси уверены, что в ближайшее время завершат подписания двух игроков – 19-летнего универсального защитника Аякса (играет слева и в центре) Йоррела Хато и 27-летнего атакующего хавбека Лейпцига Хави Симонса.

Сообщается, что Симонс в субботу не принимает участие в контрольном матче Лейпцига, так как клуб ожидает скорой продажи одного из своих лидеров.

За Хато Синие отдадут 35,5 миллиона фунтов, а Симонс обойдется более чем в 55 миллионов фунтов.

Этим летом Челси уже подписал Жоау Педру, Джейми Байно-Гиттенса и Лиама Делапа.

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Йоррел Хато Хави Симонс Челси РБ Лейпциг Аякс трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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ViAn
Хаві Сімонсу 27 років? Ви це серйозно?
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