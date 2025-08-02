Трансферы близко. Челси подписывает защитника и хавбека

По информации Sky Sports, в Челси уверены, что в ближайшее время завершат подписания двух игроков – 19-летнего универсального защитника Аякса (играет слева и в центре) Йоррела Хато и 27-летнего атакующего хавбека Лейпцига Хави Симонса.

Сообщается, что Симонс в субботу не принимает участие в контрольном матче Лейпцига, так как клуб ожидает скорой продажи одного из своих лидеров.

За Хато Синие отдадут 35,5 миллиона фунтов, а Симонс обойдется более чем в 55 миллионов фунтов.

Этим летом Челси уже подписал Жоау Педру, Джейми Байно-Гиттенса и Лиама Делапа.