Трансферы близко. Челси подписывает защитника и хавбека
Хато и Симонс близки к лондонской команде
По информации Sky Sports, в Челси уверены, что в ближайшее время завершат подписания двух игроков – 19-летнего универсального защитника Аякса (играет слева и в центре) Йоррела Хато и 27-летнего атакующего хавбека Лейпцига Хави Симонса.
Сообщается, что Симонс в субботу не принимает участие в контрольном матче Лейпцига, так как клуб ожидает скорой продажи одного из своих лидеров.
За Хато Синие отдадут 35,5 миллиона фунтов, а Симонс обойдется более чем в 55 миллионов фунтов.
Этим летом Челси уже подписал Жоау Педру, Джейми Байно-Гиттенса и Лиама Делапа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец – о моменте, который закончил бой
Пояса никто не дарил