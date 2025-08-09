Рома определила, куда готова продать Артема Довбика

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянских СМИ, руководство «волков» по инициативе Джан Пьеро Гасперини решило продать Артема. Римляне сами ищут покупателя на Артема, по информации источника, «Рома» предложила Довбика двум итальянским грандам – «Ювентусу» и «Милану». «Джаллоросси» хотят продать украинского нападающего за сумму, близкую к 30 миллионам евро.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».