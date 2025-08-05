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  4. Челси в летнее ТО приобрел восьмерых игроков за огромную сумму
Англия
05 августа 2025, 22:18 |
218
0

Челси в летнее ТО приобрел восьмерых игроков за огромную сумму

Последним приобретением лондонского клуба стал нидерландец Йоррел Хато

05 августа 2025, 22:18 |
218
0
Челси в летнее ТО приобрел восьмерых игроков за огромную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Лондонский «Челси» во время нынешнего трансферного окна купил восьмерых новых игроков на общую сумму примерно 280 миллионов евро.

Последним приобретением «пенсионеров» стал нидерландский защитник Йоррел Хато, которого «Аякс» продал примерно за 40 млн.

Этим летом лондонский клуб также подписал таких игроков: Джейми Байно-Хиттенс («Боруссия» Дортмунд – 64 млн), Жоао Педро («Брайтон» – 64 млн), Лиам Делап («Ипсвич» – 36 млн), Эстевао Виллиан («Палмейрас» – 34 млн), Дариу Эссугу («Спортинг» – 22 млн), Мамаду Сарр («Страсбур» – 14 млн) и Кендри Паес («Страсбур» – 10 млн).

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Челси трансферы АПЛ финансы Джейми Байно-Гиттенс Жоао Педро Жункейра Йоррел Хато Лиам Делап Эстевао Виллиан (Мессиньо) Дариу Эссугу Кендри Паэс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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