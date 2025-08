Челси в летнее ТО приобрел восьмерых игроков за огромную сумму

Лондонский «Челси» во время нынешнего трансферного окна купил восьмерых новых игроков на общую сумму примерно 280 миллионов евро.

Последним приобретением «пенсионеров» стал нидерландский защитник Йоррел Хато, которого «Аякс» продал примерно за 40 млн.

Этим летом лондонский клуб также подписал таких игроков: Джейми Байно-Хиттенс («Боруссия» Дортмунд – 64 млн), Жоао Педро («Брайтон» – 64 млн), Лиам Делап («Ипсвич» – 36 млн), Эстевао Виллиан («Палмейрас» – 34 млн), Дариу Эссугу («Спортинг» – 22 млн), Мамаду Сарр («Страсбур» – 14 млн) и Кендри Паес («Страсбур» – 10 млн).

Jorrel Hato is set to become Chelsea's eighth signing of the transfer window.



The deal will take their outlay to over €280m, already beating last season's total. pic.twitter.com/wEJX7nGV6u