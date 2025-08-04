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  4. В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию
Англия
04 августа 2025, 23:28 |
216
0

В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию

Украинца «сделали» личным тренером звезд «Челси»

04 августа 2025, 23:28 |
216
0
В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик в начале лета получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Анонимные Twitter-аккаунты продолжают следить за темой дисквалификации 24-летнего футболиста.

На этот раз в сети начали разгонять фейк со ссылкой на авторитетного журналиста Мэтта Лоу, который якобы получил информацию, что Михаил Мудрик стал неофициальным личным фитнес-тренером звезд «Челси» вроде Ромео Лавии, Марка Кукурельи, Джейми Гиттенса или Эстевао Виллиана.

Сам журналист уже опроверг эту информацию.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Ромео Лавия Джейми Байно-Гиттенс Эстевао Виллиан (Мессиньо) Марк Кукурелья тренировка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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