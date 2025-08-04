В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию

Вингер «Челси» Михаил Мудрик в начале лета получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Анонимные Twitter-аккаунты продолжают следить за темой дисквалификации 24-летнего футболиста.

На этот раз в сети начали разгонять фейк со ссылкой на авторитетного журналиста Мэтта Лоу, который якобы получил информацию, что Михаил Мудрик стал неофициальным личным фитнес-тренером звезд «Челси» вроде Ромео Лавии, Марка Кукурельи, Джейми Гиттенса или Эстевао Виллиана.

Сам журналист уже опроверг эту информацию.