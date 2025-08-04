В сети распространяется фейк о Мудрике. Ему нашли новую профессию
Украинца «сделали» личным тренером звезд «Челси»
Вингер «Челси» Михаил Мудрик в начале лета получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Анонимные Twitter-аккаунты продолжают следить за темой дисквалификации 24-летнего футболиста.
На этот раз в сети начали разгонять фейк со ссылкой на авторитетного журналиста Мэтта Лоу, который якобы получил информацию, что Михаил Мудрик стал неофициальным личным фитнес-тренером звезд «Челси» вроде Ромео Лавии, Марка Кукурельи, Джейми Гиттенса или Эстевао Виллиана.
Сам журналист уже опроверг эту информацию.
🚨💪 | Mykhailo Mudryk has reportedly become the unofficial “Gym Captain” at Cobham after his suspension.— Reportista™ (Tier 1 Satire) (@ReportistaFC) August 4, 2025
Players like Lavia, Cucurella, Jamie Gittens and even Estevão now train under him.
He doesn’t skip leg day — he leads it. 🥶
(via @MattLawDT) pic.twitter.com/sf8LtGJFlQ
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