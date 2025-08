Свитолина прокомментировала победу над Анисимовой на супертурнире в Канаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

– Хорошее выступление от меня. Я очень рада, что смогла отлично сыграть и хорошо двигаться, потому что я играла против теннисистки с мощными ударами, поэтому мне нужно было быть физически сильной, и я очень рада, что сегодня у меня все получилось.

– Безусловно, у вас все получилось, это точно. Думаю, все с этим согласны. Теперь скажите мне, не хочу забегать слишком далеко вперед, но ваша следующая игра во вторник против Ноами Осаки. Какую игру вы ожидаете?

– Еще одна сильно бьющая теннисистка, так что сегодня для меня была хорошая тренировка, играть против Аманды. Сейчас все дело в восстановлении, в отдыхе для ума и тела, а также в подготовке к большой битве.

Элина победила Аманду со счетом 6:4, 6:1. Далее Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой, которой уступает в личных встречах 3:4.

