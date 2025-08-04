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  4. Свитолина прокомментировала победу над Анисимовой на супертурнире в Канаде
WTA
04 августа 2025, 05:58 |
831
0

Свитолина прокомментировала победу над Анисимовой на супертурнире в Канаде

Элина провела флеш-интервью после матча 1/8 финала тысячника в Монреале

04 августа 2025, 05:58 |
831
0
Свитолина прокомментировала победу над Анисимовой на супертурнире в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале:

– Хорошее выступление от меня. Я очень рада, что смогла отлично сыграть и хорошо двигаться, потому что я играла против теннисистки с мощными ударами, поэтому мне нужно было быть физически сильной, и я очень рада, что сегодня у меня все получилось.

– Безусловно, у вас все получилось, это точно. Думаю, все с этим согласны. Теперь скажите мне, не хочу забегать слишком далеко вперед, но ваша следующая игра во вторник против Ноами Осаки. Какую игру вы ожидаете?

– Еще одна сильно бьющая теннисистка, так что сегодня для меня была хорошая тренировка, играть против Аманды. Сейчас все дело в восстановлении, в отдыхе для ума и тела, а также в подготовке к большой битве.

Элина победила Аманду со счетом 6:4, 6:1. Далее Свитолина встретится с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой, которой уступает в личных встречах 3:4.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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