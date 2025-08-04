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  4. Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
WTA
04 августа 2025, 04:55 | Обновлено 04 августа 2025, 05:17
1604
8

Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля

Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде

04 августа 2025, 04:55 | Обновлено 04 августа 2025, 05:17
1604
8
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла седьмую ракетку мира и финалистку Уимблдона-2025 Аманду Анисимову (США) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Аманда Анисимова (США) [5] – Элина Свитолина (Украина) [10] – 4:6, 1:6

Свитолина провела пятое очное противостояние против Анисимовой и первое с 2021 году. Элина добыла четвертую победу над Амандой.

Свитолина на кортах Монреаля, помимо Анисимовой, также одолела Камиллу Рахимову и Анну Калинскую. Первая ракетка Украины пока что не отдала ни одного сета.

Элина пробилась в четвертый четвертьфинал тысячника в 2025 году и в седьмой на уровне Тура. Также для Свитолиной это будет четвертый финал на канадском тысячнике и первый с Монреаля-2018. Ее лучшим результатом в Канаде является трофей в Торонто в 2017.

Свитолина в четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака. Ранее Элина семь раз играла против Наоми, 4:3 в пользу японки. Осака в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову 6:1, 6:0.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Аманда Анисимова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
В кожному знаковому матчі Еліни повинен бути переможний гейм тривалістю десять з плюсом хвилин))
Молодчинка. Подача стала запорукою успіху, та й в потужності додала після Вімблдона, що невимовно тішить. Ну а в силі характеру та волі до перемоги Еліні й так не було рівних.
Попереду ребус під назвою "комплекс Осаки", і якщо Еліна його розв`яже, то шлях до титулу відкритий.
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+3
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C.Пеклов
Молодець!Вирішальним стал 3 гейм 2 сету,коли Еля відіграла 3 брейка.Браво Еліна,так тримати!
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+2
Disiny7
Спокійно та впевнено, як вона це вміє. 
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+1
Fdail
Не бачив жодного матчу Осаки на цьому турнірі, тому не уявляю наскільки результати відповідають рівню, але дуже ймовірно, що все ж влучати вона буде частіше (а не 53 невимушені помилки). Тому доведеться поборотися. Але з гарною подачею Еліні це до снаги, тому удачі в наступному раунді.
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+1
Vlad Holl
Дякую за перемогу , швидку і красиву , і дякую , що дала можливість ще поспати. Осака буде наша ! Удачі ! 
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0
Met1925
Браво, Элина! Во славу Харькова!!!
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-3
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