Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!
В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла седьмую ракетку мира и финалистку Уимблдона-2025 Аманду Анисимову (США) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Аманда Анисимова (США) [5] – Элина Свитолина (Украина) [10] – 4:6, 1:6
Свитолина провела пятое очное противостояние против Анисимовой и первое с 2021 году. Элина добыла четвертую победу над Амандой.
Свитолина на кортах Монреаля, помимо Анисимовой, также одолела Камиллу Рахимову и Анну Калинскую. Первая ракетка Украины пока что не отдала ни одного сета.
Элина пробилась в четвертый четвертьфинал тысячника в 2025 году и в седьмой на уровне Тура. Также для Свитолиной это будет четвертый финал на канадском тысячнике и первый с Монреаля-2018. Ее лучшим результатом в Канаде является трофей в Торонто в 2017.
Свитолина в четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.
Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака. Ранее Элина семь раз играла против Наоми, 4:3 в пользу японки. Осака в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову 6:1, 6:0.
A dialed in match 🫡@ElinaSvitolina | #OBN25 pic.twitter.com/g98uQMcSwC— wta (@WTA) August 4, 2025
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