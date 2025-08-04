Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада)!

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла седьмую ракетку мира и финалистку Уимблдона-2025 Аманду Анисимову (США) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Аманда Анисимова (США) [5] – Элина Свитолина (Украина) [10] – 4:6, 1:6

Свитолина провела пятое очное противостояние против Анисимовой и первое с 2021 году. Элина добыла четвертую победу над Амандой.

Свитолина на кортах Монреаля, помимо Анисимовой, также одолела Камиллу Рахимову и Анну Калинскую. Первая ракетка Украины пока что не отдала ни одного сета.

Элина пробилась в четвертый четвертьфинал тысячника в 2025 году и в седьмой на уровне Тура. Также для Свитолиной это будет четвертый финал на канадском тысячнике и первый с Монреаля-2018. Ее лучшим результатом в Канаде является трофей в Торонто в 2017.

Свитолина в четвертый раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA.

Ее следующей оппоненткой будет бывшая первая ракетка мира и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака. Ранее Элина семь раз играла против Наоми, 4:3 в пользу японки. Осака в своем поединке четвертого круга разгромила Анастасию Севастову 6:1, 6:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine