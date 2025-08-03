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  4. Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм
WTA
03 августа 2025, 23:15 | Обновлено 03 августа 2025, 23:21
461
1

Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм

Наоми разгромила Анастасию Севастову в четвертом круге канадского тысячника

03 августа 2025, 23:15 | Обновлено 03 августа 2025, 23:21
461
1
Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 49) уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/8 финала японка в двух сетах разгромила Анастасию Севастову (Латвия, WTA 386) за 49 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 6:0

Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Наоми.

Следующей оппоненткой Осаки будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Элина Свитолина. Наоми в Монреале также уже прошла Ариану Арсено, Людмилу Самсонову и Алену Остапенко.

Наоми в 12-й раз в карьере пробилась в 1/4 финала соревнований категории WTA 1000. Осака повторила свой лучший результат на кортах Монреаля, который показала в 2019.

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Наоми Осака Анастасия Севастова WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Ті, хто не бачив гру, можуть подивитися на рахунок і подумати, що японка в якійсь божевільній формі. Не лякайтеся: Наомі сьогодні для перемоги не довелося докладати жодних зусиль. На фоні продемонстрованого Севастовою ідеального антитенісу, зворушлива віра деяких дописувачів в можливості латвійки викликає посмішку. Ні, я розумію, що в матчі з Пегулою вона, швидше за все, виглядала по-іншому, але все одно: де Осака в плані загальних кар`єрних здобутків, а де Севастова?))
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