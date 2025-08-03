Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 49) уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/8 финала японка в двух сетах разгромила Анастасию Севастову (Латвия, WTA 386) за 49 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Наоми Осака (Япония) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 6:0

Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Наоми.

Следующей оппоненткой Осаки будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Элина Свитолина. Наоми в Монреале также уже прошла Ариану Арсено, Людмилу Самсонову и Алену Остапенко.

Наоми в 12-й раз в карьере пробилась в 1/4 финала соревнований категории WTA 1000. Осака повторила свой лучший результат на кортах Монреаля, который показала в 2019.