Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм
Наоми разгромила Анастасию Севастову в четвертом круге канадского тысячника
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 49) уверенно вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/8 финала японка в двух сетах разгромила Анастасию Севастову (Латвия, WTA 386) за 49 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала
Наоми Осака (Япония) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 6:0
Это была шестая встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Наоми.
Следующей оппоненткой Осаки будет победительница противостояния Аманда Анисимова – Элина Свитолина. Наоми в Монреале также уже прошла Ариану Арсено, Людмилу Самсонову и Алену Остапенко.
Наоми в 12-й раз в карьере пробилась в 1/4 финала соревнований категории WTA 1000. Осака повторила свой лучший результат на кортах Монреаля, который показала в 2019.
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