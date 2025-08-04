Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Выбила 7-ю ракетку. Видеообзор матча

В ночь на 4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла седьмую ракетку мира Аманду Анисимову в матче 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в Монреале.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:1 за 1 час и 25 минут. Свитолина в пятый раз встретилась с Анисимовой и в четвертый раз одолела американку.

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Следующей соперницей Элины на канадском тысячнике будет чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/8 финала

Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10] – 4:6, 1:6

Видеообзор матча