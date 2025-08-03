Салах может установить историческое достижение уже в следующем сезоне АПЛ
Для этого египтянину нужно стать лучшим голеадором Премьер-лиги 2025/26
Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах имеет возможность оставить свое имя в истории АПЛ: если он станет лучшим голеадором чемпионата Англии 2025/26, то станет единственным игроком в истории, которому удалось выиграть пять «Золотых бутс» Премьер-лиги.
Сейчас Салах делит первое место по количеству этих наград с бывшим французским нападающим «Арсенала» Тьерри Анри – по четыре у каждого.
Также интересно отметить, что Салах является единственным игроком в истории АПЛ, который в трех разных кампаниях имел не менее 20 голов и 10 результативных передач: 2017/18 (32 Г + 10 А), 2021/22 (23 Г + 13 А), 2024/25 (29 Г + 18 А).
Most Premier League Golden Boots:— Squawka (@Squawka) August 2, 2025
◎ 4 - Thierry Henry
◉ 4 - Mo Salah
Mo can make history in 2025/26. 🏆 https://t.co/fA4dQT33SH
Mohamed Salah is the only player to score 20+ goals and provide 10+ assists in three different Premier League seasons.— Squawka (@Squawka) August 1, 2025
◉ 2017/18 (⚽32 🅰️10)
◉ 2021/22 (⚽23 🅰️13)
◉ 2024/25 (⚽29 🅰️18)
Can he do it again in 2025/26? 🤔 pic.twitter.com/sEocL6Mmzw
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