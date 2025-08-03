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  4. Салах может установить историческое достижение уже в следующем сезоне АПЛ
Англия
03 августа 2025, 02:34 |
57
0

Салах может установить историческое достижение уже в следующем сезоне АПЛ

Для этого египтянину нужно стать лучшим голеадором Премьер-лиги 2025/26

03 августа 2025, 02:34 |
57
0
Салах может установить историческое достижение уже в следующем сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах имеет возможность оставить свое имя в истории АПЛ: если он станет лучшим голеадором чемпионата Англии 2025/26, то станет единственным игроком в истории, которому удалось выиграть пять «Золотых бутс» Премьер-лиги.

Сейчас Салах делит первое место по количеству этих наград с бывшим французским нападающим «Арсенала» Тьерри Анри – по четыре у каждого.

Также интересно отметить, что Салах является единственным игроком в истории АПЛ, который в трех разных кампаниях имел не менее 20 голов и 10 результативных передач: 2017/18 (32 Г + 10 А), 2021/22 (23 Г + 13 А), 2024/25 (29 Г + 18 А).

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Ливерпуль Мохамед Салах Тьерри Анри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Золотая бутса
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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