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  4. Сон Хын Мин забил в АПЛ на 55 голов больше, чем остальные корейцы в целом
Англия
02 августа 2025, 23:26 |
89
1

Сон Хын Мин забил в АПЛ на 55 голов больше, чем остальные корейцы в целом

Лидер «Тоттенхэма» оставил большой след в истории АПЛ

02 августа 2025, 23:26 |
89
1
Сон Хын Мин забил в АПЛ на 55 голов больше, чем остальные корейцы в целом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин провел свой последний сезон за «Тоттенхэм».

Игрок из Южной Кореи за 10 сыгранных сезонов в АПЛ забил 127 голов.

Интересным фактом является то, что все остальные игроки этой азиатской страны в сумме имеют в своем активе только 72 гола в Премьер-лиге, то есть на 55 меньше, чем у Сона.

Количество голов в АПЛ игроками из Южной Кореи

  1. 127 – Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур)
  2. 22 – Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон)
  3. 19 – Пак Чи Сон (Манчестер Юнайтед)
  4. 15 – Ки Сон Ён (Суонси, Сандерленд)
  5. 8 – Ли Чун Ён (Болтон, Кристал Пэлас)
  6. 5 – Сел Ки Хен (Рединг, Фулгем)
  7. 2 – Чжи Дон Вон (Сандерленд)
  8. 1 – Ким Бо Кун (Кардифф)
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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Сон Хын Мин
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Його показники важко буде комусь з корейців перевершити.
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