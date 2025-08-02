Англия02 августа 2025, 23:26 |
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Сон Хын Мин забил в АПЛ на 55 голов больше, чем остальные корейцы в целом
Лидер «Тоттенхэма» оставил большой след в истории АПЛ
02 августа 2025, 23:26 |
89
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Сон Хын Мин провел свой последний сезон за «Тоттенхэм».
Игрок из Южной Кореи за 10 сыгранных сезонов в АПЛ забил 127 голов.
Интересным фактом является то, что все остальные игроки этой азиатской страны в сумме имеют в своем активе только 72 гола в Премьер-лиге, то есть на 55 меньше, чем у Сона.
Количество голов в АПЛ игроками из Южной Кореи
- 127 – Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур)
- 22 – Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон)
- 19 – Пак Чи Сон (Манчестер Юнайтед)
- 15 – Ки Сон Ён (Суонси, Сандерленд)
- 8 – Ли Чун Ён (Болтон, Кристал Пэлас)
- 5 – Сел Ки Хен (Рединг, Фулгем)
- 2 – Чжи Дон Вон (Сандерленд)
- 1 – Ким Бо Кун (Кардифф)
Goals in the Prem:— StatMuse FC (@statmusefc) August 2, 2025
127 — Son Heung-Min
72 — Every other Korean players combined pic.twitter.com/kDhNRkyXaJ
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Комментарии 1
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Його показники важко буде комусь з корейців перевершити.
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