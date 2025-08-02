Сон Хын Мин забил в АПЛ на 55 голов больше, чем остальные корейцы в целом

Сон Хын Мин провел свой последний сезон за «Тоттенхэм».

Игрок из Южной Кореи за 10 сыгранных сезонов в АПЛ забил 127 голов.

Интересным фактом является то, что все остальные игроки этой азиатской страны в сумме имеют в своем активе только 72 гола в Премьер-лиге, то есть на 55 меньше, чем у Сона.

Количество голов в АПЛ игроками из Южной Кореи

127 – Сон Хын Мин (Тоттенхэм Хотспур) 22 – Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон) 19 – Пак Чи Сон (Манчестер Юнайтед) 15 – Ки Сон Ён (Суонси, Сандерленд) 8 – Ли Чун Ён (Болтон, Кристал Пэлас) 5 – Сел Ки Хен (Рединг, Фулгем) 2 – Чжи Дон Вон (Сандерленд) 1 – Ким Бо Кун (Кардифф)