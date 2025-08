Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хин Мин решил сменить клубную прописку, покинув расположение «шпор». Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний футболист проинформировал руководство клуба и нового главного тренера Томаса Франко. О дальнейших планах футболиста официально ничего не сообщается.

«Я приехал в Северный Лондон еще ребенком, я даже не мог говорить по-английски. Но я оставляю его мужчиной. Благодарю всех болельщиков Тоттенхэма, подаривших мне столько любви», – сказал Сон.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перебравшись из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что один из клубов MLS хочет пригласить звезду Тоттенхэма.

🚨🇰🇷 Son: “I came to north London as a kid. A boy who couldn’t speak English. I leave this club as a young man”, says via @jaydmharris.



“Thanks to all the Spurs fans who have given me so much love”. pic.twitter.com/WothzyLgbY