Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»
Сон Хын Мин сменит клубную прописку
Лидер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хин Мин решил сменить клубную прописку, покинув расположение «шпор». Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 33-летний футболист проинформировал руководство клуба и нового главного тренера Томаса Франко. О дальнейших планах футболиста официально ничего не сообщается.
«Я приехал в Северный Лондон еще ребенком, я даже не мог говорить по-английски. Но я оставляю его мужчиной. Благодарю всех болельщиков Тоттенхэма, подаривших мне столько любви», – сказал Сон.
33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перебравшись из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что один из клубов MLS хочет пригласить звезду Тоттенхэма.
🚨🇰🇷 Son: “I came to north London as a kid. A boy who couldn’t speak English. I leave this club as a young man”, says via @jaydmharris.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2025
“Thanks to all the Spurs fans who have given me so much love”. pic.twitter.com/WothzyLgbY
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из Украины был оштрафован и наказан закрытием трибун (условно)
Иван Петряк планирует завершить професиональною карьеру после ухода из «Шахтера»