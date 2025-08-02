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  4. Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»
Англия
02 августа 2025, 09:17 |
1011
1

Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»

Сон Хын Мин сменит клубную прописку

02 августа 2025, 09:17 |
1011
1
Звезда Тоттенхэма объявил об уходе из клуба: «Я приехал сюда ребенком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Сон Хин Мин решил сменить клубную прописку, покинув расположение «шпор». Об этом пишет известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний футболист проинформировал руководство клуба и нового главного тренера Томаса Франко. О дальнейших планах футболиста официально ничего не сообщается.

«Я приехал в Северный Лондон еще ребенком, я даже не мог говорить по-английски. Но я оставляю его мужчиной. Благодарю всех болельщиков Тоттенхэма, подаривших мне столько любви», – сказал Сон.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перебравшись из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что один из клубов MLS хочет пригласить звезду Тоттенхэма.

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Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
Видатна кар'єра, ак для корейського футболіста. Трофеїв правда малувато)
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