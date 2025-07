Один из клубов MLS хочет пригласить звезду Тоттенхэма

33-летний южнокорейский полузащитник «Тоттенхэма» Хин Мин Сон может перейти в один из клубов MLS.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Со звездой «Тоттенхэма» контактирует клуб «Лос-Анджелес», который в ближайшее время сделает трансферное предложение «шпорам».

Сон в прошлом сезоне сыграл 46 матчей и отметился 11 мячами.

Южнокореец еще в юном возрасте переехал в Германию. Там играл сначала за «Гамбург», а затем за леверкузенский «Байер».

В 2015 году Хин Мин Сон присоединился к «Тоттенхэму» и с тех пор не покидал команду в течение десяти сезонов.

🚨🇰🇷🇺🇸 LAFC have approached Heung-min Son over potential transfer for this summer as their new superstar.



Talks at early stages, as @PaulTenorio reports — as LAFC want to try but Son and Spurs will have the final say.



Thomas Frank will also speak to Son and discuss future. pic.twitter.com/Kjb9s6W6a1