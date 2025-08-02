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02 августа 2025, 10:56 |
193
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Кубок лиг: первый гол Синчука за Монреаль, победы Чеберко и Смолякова

Состоялись шесть матчей Кубка лиг

02 августа 2025, 10:56 |
193
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Кубок лиг: первый гол Синчука за Монреаль, победы Чеберко и Смолякова
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Ночью второго августа состоялось несколько матчей Кубка Лиг. Сыграли свои матчи клубы, в которых выступают украинцы. Чеберко победил вместе с Коламбусом, Смоляков торжествовал с Лос-Анджелесом, а Синчук забил дебютный гол за Монреаль.

Коламбус Крю победил Пуэблу со счётом 3:1. Еще до 20 минуты команда Евгения Чеберко установила преимущество над соперником в два мяча. Сам Евгений появился на поле только во втором тайме. Украинец сделал два выноса, выиграл два единоборства, а точность его передач составила 96%.

Монреаль проиграл Толуке. Геннадий Синчук вышел в стартовом составе и отличился дебютным ассистом за канадцев, подав классно угловой. Впрочем, не суждено было Монреалю победы. Толука оформила два гола за три минуты, а Паулиньо забил шедевр бисиклетой.

Лос-Анджелес во втором матче решал все в серии пенальти. В этот раз с Пачукой. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался клуб Артема Смолякова. Украинец сыграл всего 23 минуты.

Кубок лиг, 2 августа

Коламбус Крю – Пуэбла – 3:1

Голы: Мейнехе, 14, Росси, 16, Эррера, 39 – Лосано, 45+1

Толука – Монреаль – 2:1

Голы: Ангуло, 23, Паулинью, 26 – Моралес, 20

Лос-Анджелес – Пачука – 1:1 (по пен. 4:2)

Голы: Буанга, 10 – Монтиэль, 32

Нью-Йорк Сити – Клуб Леон – 2:0

Голы: Мартинес, 7, Охеда, 32

Хьюстон Динамо – Масатлан – 0:2

Голы: Альмада, 25, Гомес, 57

УАНЛ Тигресс – Сан Диего – 2:1

Голы: Кореа, 31, 67 – Ангель, 55

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Геннадий Синчук Артем Смоляков Евгений Чеберко Клуб де Фут Монреаль Лос-Анджелес (MLS) Коламбус Крю
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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