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Франция
02 августа 2025, 01:59 | Обновлено 02 августа 2025, 02:17
221
0

Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера

Лукас Шевалье из Лилля вскоре перейдет во французский клуб-гранд

02 августа 2025, 01:59 | Обновлено 02 августа 2025, 02:17
221
0
Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский клуб-гранд ПСЖ может вскоре объявить сразу два подписания.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в парижском клубе уверены в завершении переходов центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного и голкипера Лилля Лукаса Шевалье уже в ближайшие дни.

Забарный находится на финальной стадии переговоров с ПСЖ еще с 31 июля, в то время как с «Лиллем» продолжаются последние обсуждения бонусов за трансфер Шевалье. Оба игрока заинтересованы в переходе во французский клуб.

Илья перешел в Борнмут из Динамо в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей и отличился одной результативной передачей. В июле 2024 года украинец продлил контракт с вишнями до лета 2029 года.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Фабрицио Романо Лукас Шевалье Лилль
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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