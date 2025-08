Романо: ПСЖ близок к подписанию Забарного и голкипера

Французский клуб-гранд ПСЖ может вскоре объявить сразу два подписания.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в парижском клубе уверены в завершении переходов центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного и голкипера Лилля Лукаса Шевалье уже в ближайшие дни.

Забарный находится на финальной стадии переговоров с ПСЖ еще с 31 июля, в то время как с «Лиллем» продолжаются последние обсуждения бонусов за трансфер Шевалье. Оба игрока заинтересованы в переходе во французский клуб.

Илья перешел в Борнмут из Динамо в январе 2023 года за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 он провел 39 матчей и отличился одной результативной передачей. В июле 2024 года украинец продлил контракт с вишнями до лета 2029 года.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain, confident to get both Lucas Chevalier and Ilya Zabarnyi deals done in the next daye.



Zabarnyi’s move, at final stages since Thursday and add-ons being discussed with Lille for Chevalier.



Both players want PSG. pic.twitter.com/i8g4vwxoH8