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  4. Забарный впервые отреагировал на слухи о трансфере в ПСЖ
Франция
02 августа 2025, 00:02 |
796
0

Забарный впервые отреагировал на слухи о трансфере в ПСЖ

Илья лайкнул новость от Фабрицио Романо

02 августа 2025, 00:02 |
796
0
Забарный впервые отреагировал на слухи о трансфере в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» приближается к подписанию украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

По последней информации Фабрицио Романо, скоро стороны достигнут полной договоренности по трансферу 22-летнего футболиста, осталось согласовать лишь мелкие детали.

Забарный впервые публично отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ». Илья поставил лайк под последней новостью Фабрицио Романо о его трансфере в парижский клуб.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный отказался переходить в «Тоттенгем».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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