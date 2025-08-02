Забарный впервые отреагировал на слухи о трансфере в ПСЖ
Илья лайкнул новость от Фабрицио Романо
Французский «Пари Сен-Жермен» приближается к подписанию украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.
По последней информации Фабрицио Романо, скоро стороны достигнут полной договоренности по трансферу 22-летнего футболиста, осталось согласовать лишь мелкие детали.
Забарный впервые публично отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ». Илья поставил лайк под последней новостью Фабрицио Романо о его трансфере в парижский клуб.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный отказался переходить в «Тоттенгем».
Illia Zabarnyi likes @FabrizioRomano’s “Here we go soon” post on Instagram: 👀⏳ pic.twitter.com/lkzOPWxYJX— PSG Report (@PSG_Report) July 31, 2025
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