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Товарищеские матчи
Фортуна Ситтард
01.08.2025 20:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 августа 2025, 21:35 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
25
0

Фортуна – Байер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 1 августа проходит спарринг команд из чемпионата Германии

01 августа 2025, 21:35 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
25
0
Фортуна – Байер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Байер

Вечером 1 августа проходит товарищеский матч команд чемпионата Германии.

В предсезонном поединке Фортуна Ситтард играет с клубом Байер Леверкузен.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Команды ведут активную подготовку к сезону в Германии.

Фортуна – Байер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE

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товарищеские матчи Фортуна Дюссельдорф Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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