01.08.2025 20:00 - : -
Германия01 августа 2025, 21:35 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
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Фортуна – Байер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 1 августа проходит спарринг команд из чемпионата Германии
01 августа 2025, 21:35 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
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Вечером 1 августа проходит товарищеский матч команд чемпионата Германии.
В предсезонном поединке Фортуна Ситтард играет с клубом Байер Леверкузен.
Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.
Команды ведут активную подготовку к сезону в Германии.
Фортуна – Байер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
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