01.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
Германия02 августа 2025, 06:43 | Обновлено 02 августа 2025, 07:12
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Товарищеские матчи, 1 августа. Байер нанес гостевое поражение Фортуне
Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов
02 августа 2025, 06:43 | Обновлено 02 августа 2025, 07:12
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1 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Байер из Леверкузена нанес гостевое поражение Фортуне из Ситтарда (2:1).
Фортуна Ситтард (Нидерланды) – Байер Леверкузен (Германия) – 1:2
Голы: Туньич, 70 – Куанса, 32, Адли, 41
Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 1 августа
- Валенсия B (Испания) – Кастельон B (Испания) – 4:2
- Эльче (Испания) – СК Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:2
- Парма (Италия) – Про Верчелли (Италия) – 3:1
- Атлетик B (Испания) – Эйбар (Испания) – 0:1
- Ориентал (Португалия) – Атлетико (Португалия) – 2:0
- Вердер Бремен (Германия) – Хоффенхайм (Германия) – 0:1
- Районг (Таиланд) – Тай По (Гонконг) – 2:0
- Алмере Сити (Нидерланды) – Ден Босх (Нидерланды) – 1:1
- Вердер Бремен (Германия) – Хоффенхайм (Германия) – 0:3
- Аугсбург (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3
- Генгам (Франция) – Стад Бриошен (Франция) – 3:1
- Генчлербирлиги (Турция) – Анкарагюджю (Турция) – 2:1
- Коджаэлиспор (Турция) – Видад (Марокко) – 2:0
- Силекс (Сев. Македония) – Детонит Плачковица (Сев. Македония) – 5:0
- Струга (Сев. Македония) – Охрид (Сев. Македония) – 3:0
- Болонья (Италия) – Вис Пезаро (Италия) – 2:3
- Саса (Сев. Македония) – Слога Виница (Сев. Македония) – 1:1
- ФК Скопье (Сев. Македония) – Работнички (Сев. Македония) – 1:0
- Аугсбург (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:0
- Беласица (Сев. Македония) – Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – 1:0
- Клермон (Франция) – Аннеси (Франция) – 1:0
- Лаваль (Франция) – Орлеан (Франция) – 4:0
- Нанси (Франция) – ЮНФП (Франция) – 3:1
- Сен-Прие (Франция) – Бур-ан-Бресс (Франция) – 3:2
- Флери-Мерожис (Франция) – Булонь (Франция) – 2:1
- Франк Борен (Бельгия) – Валансьен (Франция) – 1:0
- Ле-Ман (Франция) – Кан (Франция) – 2:0
- Маннерсдорф (Австрия) – Швехат (Австрия) – 0:8
- Таршиен (Мальта) – Марсашлокк (Мальта) – 0:1
- Херлев (Дания) – Гладсаксе (Дания) – 0:2
- Антальяспор (Турция) – Шкупи (Сев. Македония) – 6:1
- Барбастро (Испания) – Тамарите (Испания) – 3:0
- Вильфранш (Франция) – Лимоне (Франция) – 2:2
- Гросупле (Словения) – НК Быстрица (Словения) – 0:1
- Л'Эскала (Испания) – Барселона B (Испания) – 1:0
- Лариса (Греция) – Панетоликос (Греция) – 0:1
- Самсунспор (Турция) – Дюнкерк (Франция) – 1:0
- Ситтард (Нидерланды) – Байер Леверкузен (Германия) – 1:2
- Сошо (Франция) – Ред Стар (Франция) – 1:2
- Дижон (Франция) – Бисайм (Франция) – 3:1
- Пари 13 Атл. (Франция) – Бобиньи 93 (Франция) – 1:1
- Дьеп (Франция) – Руан (Франция) – 0:0
- Химнастик (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 0:2
- Гзира (Мальта) – Слима (Мальта) – 2:1 (по пен.)
- Ньютон Эйклифф (Англия) – Хебберн Таун (Англия) – 2:1
- Рашолл (Англия) – Астон Вилла U21 (Англия) – 2:2
- Веллинг (Англия) – Миллуолл U21 (Англия) – 2:2
- Реддич (Англия) – Энсти Н. (Англия) – 4:0
- ФК Бангор (Северная Ирландия) – Ардс (Северная Ирландия) – 0:3
- Чичестер (Англия) – Богнор Реджис (Англия) – 0:2
- Гимараеш (Португалия) – Сельта Виго (Испания) – 1:0
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