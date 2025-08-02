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Товарищеские матчи
Фортуна Ситтард
01.08.2025 20:00 – FT 1 : 2
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 августа 2025, 06:43 | Обновлено 02 августа 2025, 07:12
13
0

Товарищеские матчи, 1 августа. Байер нанес гостевое поражение Фортуне

Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов

02 августа 2025, 06:43 | Обновлено 02 августа 2025, 07:12
13
0
Товарищеские матчи, 1 августа. Байер нанес гостевое поражение Фортуне
ФК Байер

1 августа европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Байер из Леверкузена нанес гостевое поражение Фортуне из Ситтарда (2:1).

Фортуна Ситтард (Нидерланды) – Байер Леверкузен (Германия) – 1:2

Голы: Туньич, 70 – Куанса, 32, Адли, 41

Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 1 августа

  • Валенсия B (Испания) – Кастельон B (Испания) – 4:2
  • Эльче (Испания) – СК Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 0:2
  • Парма (Италия) – Про Верчелли (Италия) – 3:1
  • Атлетик B (Испания) – Эйбар (Испания) – 0:1
  • Ориентал (Португалия) – Атлетико (Португалия) – 2:0
  • Вердер Бремен (Германия) – Хоффенхайм (Германия) – 0:1
  • Районг (Таиланд) – Тай По (Гонконг) – 2:0
  • Алмере Сити (Нидерланды) – Ден Босх (Нидерланды) – 1:1
  • Вердер Бремен (Германия) – Хоффенхайм (Германия) – 0:3
  • Аугсбург (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3
  • Генгам (Франция) – Стад Бриошен (Франция) – 3:1
  • Генчлербирлиги (Турция) – Анкарагюджю (Турция) – 2:1
  • Коджаэлиспор (Турция) – Видад (Марокко) – 2:0
  • Силекс (Сев. Македония) – Детонит Плачковица (Сев. Македония) – 5:0
  • Струга (Сев. Македония) – Охрид (Сев. Македония) – 3:0
  • Болонья (Италия) – Вис Пезаро (Италия) – 2:3
  • Саса (Сев. Македония) – Слога Виница (Сев. Македония) – 1:1
  • ФК Скопье (Сев. Македония) – Работнички (Сев. Македония) – 1:0
  • Аугсбург (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:0
  • Беласица (Сев. Македония) – Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – 1:0
  • Клермон (Франция) – Аннеси (Франция) – 1:0
  • Лаваль (Франция) – Орлеан (Франция) – 4:0
  • Нанси (Франция) – ЮНФП (Франция) – 3:1
  • Сен-Прие (Франция) – Бур-ан-Бресс (Франция) – 3:2
  • Флери-Мерожис (Франция) – Булонь (Франция) – 2:1
  • Франк Борен (Бельгия) – Валансьен (Франция) – 1:0
  • Ле-Ман (Франция) – Кан (Франция) – 2:0
  • Маннерсдорф (Австрия) – Швехат (Австрия) – 0:8
  • Таршиен (Мальта) – Марсашлокк (Мальта) – 0:1
  • Херлев (Дания) – Гладсаксе (Дания) – 0:2
  • Антальяспор (Турция) – Шкупи (Сев. Македония) – 6:1
  • Барбастро (Испания) – Тамарите (Испания) – 3:0
  • Вильфранш (Франция) – Лимоне (Франция) – 2:2
  • Гросупле (Словения) – НК Быстрица (Словения) – 0:1
  • Л'Эскала (Испания) – Барселона B (Испания) – 1:0
  • Лариса (Греция) – Панетоликос (Греция) – 0:1
  • Самсунспор (Турция) – Дюнкерк (Франция) – 1:0
  • Ситтард (Нидерланды) – Байер Леверкузен (Германия) – 1:2
  • Сошо (Франция) – Ред Стар (Франция) – 1:2
  • Дижон (Франция) – Бисайм (Франция) – 3:1
  • Пари 13 Атл. (Франция) – Бобиньи 93 (Франция) – 1:1
  • Дьеп (Франция) – Руан (Франция) – 0:0
  • Химнастик (Испания) – ФК Андорра (Андорра) – 0:2
  • Гзира (Мальта) – Слима (Мальта) – 2:1 (по пен.)
  • Ньютон Эйклифф (Англия) – Хебберн Таун (Англия) – 2:1
  • Рашолл (Англия) – Астон Вилла U21 (Англия) – 2:2
  • Веллинг (Англия) – Миллуолл U21 (Англия) – 2:2
  • Реддич (Англия) – Энсти Н. (Англия) – 4:0
  • ФК Бангор (Северная Ирландия) – Ардс (Северная Ирландия) – 0:3
  • Чичестер (Англия) – Богнор Реджис (Англия) – 0:2
  • Гимараеш (Португалия) – Сельта Виго (Испания) – 1:0
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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