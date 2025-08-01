31.07.2025 22:00 – FT 0 : 0
Другие новости01 августа 2025, 05:47 | Обновлено 01 августа 2025, 05:51
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Товарищеские матчи, 31 июля. Довбик забил гол, Милан отгрузил 9 мячей
Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов
01 августа 2025, 05:47 | Обновлено 01 августа 2025, 05:51
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31 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Украинский форвард Артем Довбик забил гол в товарищеском матче Ромы против французского клуба Канны (3:0).
Итальянский Милан отгрузил 9 мячей в ворота клуба Перт Глори из Австралии.
Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 31 июля
- Сент-Луис Сити (США) – Астон Вилла (Англия) – 1:2
- Марбелья (Испания) – Альмерия (Испания) – 0:0
- Монако (Франция) – Торино (Италия) – 3:1
- Мальорка (Испания) – Парма (Италия) – 1:1
- Перт Глори (Австралия) – Милан (Италия) – 0:9
- Сеул (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 3:7
- Арсенал (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1
- АПОЭЛ (Кипр) – Бани Яс (ОАЭ) – 0:0
- Кайсериспор (Турция) – Аланияспор (Турция) – 0:2
- Фрозиноне (Италия) – Казарано (Италия) – 3:0
- Монополи (Италия) – Лечче U20 (Италия) – 2:1
- Аджман (оаэ) – Невесинье (Босния и Герцеговина) – 7:0
- Губбио (Италия) – ВИЗ (Италия) – 1:1
- Лумеццане (Италия) – Брену (Италия) – 1:1
- Пелистер (Северная Македония) – 2 Коррику (Косово) – 1:0
- Сампдория (Италия) – Сант'Антанджело (Италия) – 3:1
- Хатта (оаэ) – Аль-Араби (Кувейт) – 2:1
- Грацер АК (Австрия) – Коньяспор (Турция) – 0:5
- Рома (Италия) – Канны (Франция) – 3:0
- Вильярреал (Испания) – Дженоа (Италия) – 1:3
- Зелзате (Бельгия) – Ворде Аппелтерре (Бельгия) – 1:1
- Леванте (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 0:0
- Жет (Бельгия) – Намюр (Бельгия) – 2:3
- Реал Овьедо (Испания) – Дженоа (Италия) – 0:0
- Севилья B (Испания) – Томарес УД (Испания) – 3:2
- Якуб Эль-Мансур (Марокко) – Кенитра (Марокко) – 0:0
- Реал Овьедо (Испания) – Вильярреал (Испания) – 0:0
- ИР Танжер (Марокко) – Кавкаб Марракеш (Марокко) – 3:1
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