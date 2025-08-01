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01 августа 2025, 05:47 | Обновлено 01 августа 2025, 05:51
405
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Товарищеские матчи, 31 июля. Довбик забил гол, Милан отгрузил 9 мячей

Команды проводят спарринги накануне возобновления чемпионатов

01 августа 2025, 05:47 | Обновлено 01 августа 2025, 05:51
405
0
Товарищеские матчи, 31 июля. Довбик забил гол, Милан отгрузил 9 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Гол Артема Довбика

31 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Украинский форвард Артем Довбик забил гол в товарищеском матче Ромы против французского клуба Канны (3:0).

Итальянский Милан отгрузил 9 мячей в ворота клуба Перт Глори из Австралии.

Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 31 июля

  • Сент-Луис Сити (США) – Астон Вилла (Англия) – 1:2
  • Марбелья (Испания) – Альмерия (Испания) – 0:0
  • Монако (Франция) – Торино (Италия) – 3:1
  • Мальорка (Испания) – Парма (Италия) – 1:1
  • Перт Глори (Австралия) – Милан (Италия) – 0:9
  • Сеул (Южная Корея) – Барселона (Испания) – 3:7
  • Арсенал (Англия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:1
  • АПОЭЛ (Кипр) – Бани Яс (ОАЭ) – 0:0
  • Кайсериспор (Турция) – Аланияспор (Турция) – 0:2
  • Фрозиноне (Италия) – Казарано (Италия) – 3:0
  • Монополи (Италия) – Лечче U20 (Италия) – 2:1
  • Аджман (оаэ) – Невесинье (Босния и Герцеговина) – 7:0
  • Губбио (Италия) – ВИЗ (Италия) – 1:1
  • Лумеццане (Италия) – Брену (Италия) – 1:1
  • Пелистер (Северная Македония) – 2 Коррику (Косово) – 1:0
  • Сампдория (Италия) – Сант'Антанджело (Италия) – 3:1
  • Хатта (оаэ) – Аль-Араби (Кувейт) – 2:1
  • Грацер АК (Австрия) – Коньяспор (Турция) – 0:5
  • Рома (Италия) – Канны (Франция) – 3:0
  • Вильярреал (Испания) – Дженоа (Италия) – 1:3
  • Зелзате (Бельгия) – Ворде Аппелтерре (Бельгия) – 1:1
  • Леванте (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 0:0
  • Жет (Бельгия) – Намюр (Бельгия) – 2:3
  • Реал Овьедо (Испания) – Дженоа (Италия) – 0:0
  • Севилья B (Испания) – Томарес УД (Испания) – 3:2
  • Якуб Эль-Мансур (Марокко) – Кенитра (Марокко) – 0:0
  • Реал Овьедо (Испания) – Вильярреал (Испания) – 0:0
  • ИР Танжер (Марокко) – Кавкаб Марракеш (Марокко) – 3:1
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товарищеские матчи Артем Довбик Сент-Луис Сити Астон Вилла Монако Торино Мальорка Парма Милан Сеул Барселона Арсенал Лондон Тоттенхэм Рома Рим Канн Вильярреал Дженоа Леванте Аль-Кадисия Овьедо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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