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31 июля 2025, 06:19 | Обновлено 31 июля 2025, 06:34
33
0

Товарищеские матчи за 30 июля. 8 мячей от Боруссии Д, победы Лиона и Монако

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

31 июля 2025, 06:19 | Обновлено 31 июля 2025, 06:34
33
0
Товарищеские матчи за 30 июля. 8 мячей от Боруссии Д, победы Лиона и Монако
ФК Боруссия Дортмунд

30 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Боруссия Дортмунд отгрузила 8 мячей в ворота команды Шпортфройнде Зигена (8:1).

Победы одержали французские команды Лион и Монако.

Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 30 июля

  • Луисвилл Сити (США) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 2:5
  • Опатия (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 4:2
  • АФС (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 0:1
  • Эльче (Испания) – Хетафе (Испания) – 2:1
  • Латина (Италия) – Унипомечия (Италия) – 3:1
  • Млада Болеслав B (Чехия) – Либерец B (Чехия) – 1:4
  • Вильярреал B (Испания) – Эркулес (Испания) – 2:3
  • Имгресен (Малайзия) – НТФА Пулао Пинанг (Малайзия) – 0:1
  • Лейрия (Португалия) – Петру Атлетику (Ангола) – 0:2
  • Лейшойнш (Португалия) – Шавиш (Португалия) – 0:1
  • Насьонал (Португалия) – Камаша (Португалия) – 4:1
  • Паредиш (Португалия) – Фейренсе (Португалия) – 0:1
  • Сельта Виго B (Испания) – Коруно (Испания) – 0:1
  • Феррейра (Португалия) – Лузитания (Португалия) – 0:1
  • Академико Визеу (Португалия) – Жил Висенте (Португалия) – 1:0
  • Касива (Япония) – Реймс (Франция) – 2:1
  • Йокогама Маринос (Япония) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
  • К-Лиг Старз (Южная Корея) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 1:0
  • Кифисия (Греция) – Аль-Духаиль (Катар) – 1:1
  • Умраниеспор (Турция) – Игдыр (Турция) – 0:0
  • Аль-Мархия (Катар) – Аль-Наджма (Саудовская Аравия) – 0:2
  • Китиу (Кипр) – Хлорака (Кипр) – 1:3
  • Специя (Италия) – Киттаделла (Италия) – 2:2
  • Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Тулуза (Франция) – 2:1
  • Коньяспор (Турция) – Хорфаккан (ОАЭ) – 0:1
  • Мальорка (Испания) – Лион (Франция) – 0:4
  • Модена (Италия) – Пистойезе (Италия) – 4:1
  • Монца (Италия) – Альбинолеффе (Италия) – 2:0
  • Палермо (Италия) – Аннеси (Франция) – 3:2
  • Тиквеш (Северная Македония) – Новаци (Северная Македония) – 0:0
  • Брест (Франция) – Гавр (Франция) – 1:0
  • Гостоуне (Чехия) – Пржедни Копанина (Чехия) – 4:1
  • Гренобль (Франция) – Осер (Франция) – 0:0
  • Энтелла (Италия) – Бра (Италия) – 7:0
  • Зигбургер (Германия) – Кельн (Германия) – 0:7
  • Космоноси (Чехия) – Варнсдорф (Чехия) – 3:3
  • Латина (Италия) – Беневенто (Италия) – 0:1
  • Монако (Франция) – Турин (Италия) – 3:1
  • Ницца (Франция) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 3:2
  • Оберлауцитц (Германия) – Ческа Липа (Чехия) – 1:1
  • Сен-Мало (Франция) – Авранш (Франция) – 1:0
  • Страсбург (Франция) – Удинезе (Италия) – 1:2
  • Алавес (Испания) – Жирона (Испания) – 0:1
  • Балеарес (Испания) – Андрач (Испания) – 2:1
  • Эмполи (Италия) – Пиза (Италия) – 2:3
  • Зиген (Германия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:8
  • Сабадель (Испания) – Л’Успиталет (Испания) – 2:0
  • Тьонвиль (Франция) – Мец (Франция) – 3:5
  • Уэска (Испания) – Теруэль (Испания) – 0:0
  • Шавиш (Португалия) – Амаранте (Португалия) – 0:2
  • Академико Визеу (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 1:2
  • Баракальдо (Испания) – Осасуна B (Испания) – 1:2
  • Бургос (Испания) – Культурель Леонеса (Испания) – 0:0
  • Вольфсбург (Германия) – Эспаньол (Испания) – 0:1
  • Кадис (Испания) – Аль-Садд (Катар) – 3:0
  • Кастельон (Испания) – Аль-Рияд (Саудовская Аравия) – 2:0
  • Малага (Испания) – Аль-Вакра (Катар) – 0:0
  • Расинг С. (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1
  • Реал Сосьедад (Испания) – Осасуна (Испания) – 4:1
  • Сакаряспор (Турция) – Эюпспор (Турция) – 1:2
  • Серен Юнайтед (Бельгия) – Стоке-Варфюзе (Бельгия) – 1:1
  • Твенте (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 1:0
  • Фулхэм (Англия) – ФК Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:2
  • Ауденарде (Бельгия) – Нинове (Бельгия) – 2:0
  • Гамме (Бельгия) – Расинг Мехелен (Бельгия) – 0:0
  • Жет (Бельгия) – РВДМ Брюссель (Бельгия) – 0:0
  • Мерелбеке (Бельгия) – Гент U23 (Бельгия) – 0:4
  • Реал Авилес (Испания) – Спортинг Х. (Испания) – 0:1
  • РФК Льеж (Бельгия) – Шербек-Эвер (Бельгия) – 5:0
  • Тессендерло (Бельгия) – Льерс СК U21 (Бельгия) – 0:2
  • УД Самано (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 1:1
  • Унионистас де Саламанка (Испания) – Реал Сосьедад B (Испания) – 0:3
  • Уньон Рошфортуа (Бельгия) – Виртон (Бельгия) – 1:2
  • Фенербахче (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0
  • Хейст (Бельгия) – Бом (Бельгия) – 0:2
  • Хугарден-Аутгарден (Бельгия) – Тинен (Бельгия) – 1:3
  • Линарес (Испания) – Альбасете (Испания) – 1:0
  • Бадахос (Испания) – Касеренйо (Испания) – 0:2
  • Эшторил (Португалия) – Ноттингем (Англия) – 0:0
  • Ковентри (Англия) – Бетис (Испания) – 1:1
  • Оверейс (Бельгия) – Бертем-Лефдал (Бельгия) – 4:1
  • ПСВ (Нидерланды) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 3:2
  • Торхут (Бельгия) – Кнокке (Бельгия) – 0:2
  • Хартлпул (Англия) – Мидлсбро (Англия) – 1:1
  • Сарагоса (Испания) – Мирандес (Испания) – 2:0
  • Бракнелл (Англия) – Рединг (Англия) – 2:2
  • Лорка Депортива (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:2
  • Хоршем (Англия) – Хассокс (Англия) – 2:0
  • Уотфорд (Англия) – Депортиво (Испания) – 1:0
  • Вулверхэмптон (Англия) – Ланс (Франция) – 1:3
  • Гастингс (Англия) – Вортинг (Англия) – 0:2
  • Сент-Олбанс (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 1:0
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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