30.07.2025 20:00 – FT 2 : 1
Другие новости31 июля 2025, 06:19 | Обновлено 31 июля 2025, 06:34
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Товарищеские матчи за 30 июля. 8 мячей от Боруссии Д, победы Лиона и Монако
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
31 июля 2025, 06:19 | Обновлено 31 июля 2025, 06:34
33
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30 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Боруссия Дортмунд отгрузила 8 мячей в ворота команды Шпортфройнде Зигена (8:1).
Победы одержали французские команды Лион и Монако.
Ниже представлены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 30 июля
- Луисвилл Сити (США) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 2:5
- Опатия (Хорватия) – Дубрава (Хорватия) – 4:2
- АФС (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 0:1
- Эльче (Испания) – Хетафе (Испания) – 2:1
- Латина (Италия) – Унипомечия (Италия) – 3:1
- Млада Болеслав B (Чехия) – Либерец B (Чехия) – 1:4
- Вильярреал B (Испания) – Эркулес (Испания) – 2:3
- Имгресен (Малайзия) – НТФА Пулао Пинанг (Малайзия) – 0:1
- Лейрия (Португалия) – Петру Атлетику (Ангола) – 0:2
- Лейшойнш (Португалия) – Шавиш (Португалия) – 0:1
- Насьонал (Португалия) – Камаша (Португалия) – 4:1
- Паредиш (Португалия) – Фейренсе (Португалия) – 0:1
- Сельта Виго B (Испания) – Коруно (Испания) – 0:1
- Феррейра (Португалия) – Лузитания (Португалия) – 0:1
- Академико Визеу (Португалия) – Жил Висенте (Португалия) – 1:0
- Касива (Япония) – Реймс (Франция) – 2:1
- Йокогама Маринос (Япония) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
- К-Лиг Старз (Южная Корея) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 1:0
- Кифисия (Греция) – Аль-Духаиль (Катар) – 1:1
- Умраниеспор (Турция) – Игдыр (Турция) – 0:0
- Аль-Мархия (Катар) – Аль-Наджма (Саудовская Аравия) – 0:2
- Китиу (Кипр) – Хлорака (Кипр) – 1:3
- Специя (Италия) – Киттаделла (Италия) – 2:2
- Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Тулуза (Франция) – 2:1
- Коньяспор (Турция) – Хорфаккан (ОАЭ) – 0:1
- Мальорка (Испания) – Лион (Франция) – 0:4
- Модена (Италия) – Пистойезе (Италия) – 4:1
- Монца (Италия) – Альбинолеффе (Италия) – 2:0
- Палермо (Италия) – Аннеси (Франция) – 3:2
- Тиквеш (Северная Македония) – Новаци (Северная Македония) – 0:0
- Брест (Франция) – Гавр (Франция) – 1:0
- Гостоуне (Чехия) – Пржедни Копанина (Чехия) – 4:1
- Гренобль (Франция) – Осер (Франция) – 0:0
- Энтелла (Италия) – Бра (Италия) – 7:0
- Зигбургер (Германия) – Кельн (Германия) – 0:7
- Космоноси (Чехия) – Варнсдорф (Чехия) – 3:3
- Латина (Италия) – Беневенто (Италия) – 0:1
- Монако (Франция) – Турин (Италия) – 3:1
- Ницца (Франция) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 3:2
- Оберлауцитц (Германия) – Ческа Липа (Чехия) – 1:1
- Сен-Мало (Франция) – Авранш (Франция) – 1:0
- Страсбург (Франция) – Удинезе (Италия) – 1:2
- Алавес (Испания) – Жирона (Испания) – 0:1
- Балеарес (Испания) – Андрач (Испания) – 2:1
- Эмполи (Италия) – Пиза (Италия) – 2:3
- Зиген (Германия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 1:8
- Сабадель (Испания) – Л’Успиталет (Испания) – 2:0
- Тьонвиль (Франция) – Мец (Франция) – 3:5
- Уэска (Испания) – Теруэль (Испания) – 0:0
- Шавиш (Португалия) – Амаранте (Португалия) – 0:2
- Академико Визеу (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 1:2
- Баракальдо (Испания) – Осасуна B (Испания) – 1:2
- Бургос (Испания) – Культурель Леонеса (Испания) – 0:0
- Вольфсбург (Германия) – Эспаньол (Испания) – 0:1
- Кадис (Испания) – Аль-Садд (Катар) – 3:0
- Кастельон (Испания) – Аль-Рияд (Саудовская Аравия) – 2:0
- Малага (Испания) – Аль-Вакра (Катар) – 0:0
- Расинг С. (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1
- Реал Сосьедад (Испания) – Осасуна (Испания) – 4:1
- Сакаряспор (Турция) – Эюпспор (Турция) – 1:2
- Серен Юнайтед (Бельгия) – Стоке-Варфюзе (Бельгия) – 1:1
- Твенте (Нидерланды) – Валвейк (Нидерланды) – 1:0
- Фулхэм (Англия) – ФК Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 4:2
- Ауденарде (Бельгия) – Нинове (Бельгия) – 2:0
- Гамме (Бельгия) – Расинг Мехелен (Бельгия) – 0:0
- Жет (Бельгия) – РВДМ Брюссель (Бельгия) – 0:0
- Мерелбеке (Бельгия) – Гент U23 (Бельгия) – 0:4
- Реал Авилес (Испания) – Спортинг Х. (Испания) – 0:1
- РФК Льеж (Бельгия) – Шербек-Эвер (Бельгия) – 5:0
- Тессендерло (Бельгия) – Льерс СК U21 (Бельгия) – 0:2
- УД Самано (Испания) – Аренас Клуб (Испания) – 1:1
- Унионистас де Саламанка (Испания) – Реал Сосьедад B (Испания) – 0:3
- Уньон Рошфортуа (Бельгия) – Виртон (Бельгия) – 1:2
- Фенербахче (Турция) – Лацио (Италия) – 1:0
- Хейст (Бельгия) – Бом (Бельгия) – 0:2
- Хугарден-Аутгарден (Бельгия) – Тинен (Бельгия) – 1:3
- Линарес (Испания) – Альбасете (Испания) – 1:0
- Бадахос (Испания) – Касеренйо (Испания) – 0:2
- Эшторил (Португалия) – Ноттингем (Англия) – 0:0
- Ковентри (Англия) – Бетис (Испания) – 1:1
- Оверейс (Бельгия) – Бертем-Лефдал (Бельгия) – 4:1
- ПСВ (Нидерланды) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 3:2
- Торхут (Бельгия) – Кнокке (Бельгия) – 0:2
- Хартлпул (Англия) – Мидлсбро (Англия) – 1:1
- Сарагоса (Испания) – Мирандес (Испания) – 2:0
- Бракнелл (Англия) – Рединг (Англия) – 2:2
- Лорка Депортива (Испания) – Мурсия (Испания) – 1:2
- Хоршем (Англия) – Хассокс (Англия) – 2:0
- Уотфорд (Англия) – Депортиво (Испания) – 1:0
- Вулверхэмптон (Англия) – Ланс (Франция) – 1:3
- Гастингс (Англия) – Вортинг (Англия) – 0:2
- Сент-Олбанс (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 1:0
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