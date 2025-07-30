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Товарищеские матчи
Халл Сити
29.07.2025 21:45 – FT 2 : 1
Сандерленд
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Франция
30 июля 2025, 01:31 | Обновлено 30 июля 2025, 01:44
22
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Товарищеские матчи 29 июля. Марсель с Де Дзерби сыграл вничью с Валенсией

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

30 июля 2025, 01:31 | Обновлено 30 июля 2025, 01:44
22
0
Товарищеские матчи 29 июля. Марсель с Де Дзерби сыграл вничью с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

29 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Марсель во главе с Роберто Де Дзерби, экс-коучем Шахтера, сыграл вничью с Валенсией (1:1).

Голы забили: Джонатан Роу, 52 (у Марселя) – Даниэль Раба, 43 (у Валенсии).

Украинский форвард Тимур Тутеров вышел на замену за Сандерленд на 68-й минуте матча против Халл Сити (1:2).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 29 июля

  • Ред Стар (Франция) – Кевийи Руан (Франция) – 2:2
  • Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 5:0
  • Майнц (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 4:3
  • Грассхопперс (Швейцария) – Сельта Виго (Испания) – 0:3
  • Грацер АК (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 0:1
  • Швайнфурт (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:0
  • Аль-Сайлия (Катар) – Иттихад Кальба (ОАЭ) – 2:4
  • Струга (Северная Македония) – Вора (Албания) – 5:3
  • Монца (Италия) – Альчоне Милано (Италия) – 2:0
  • Алюминий (Словения) – Аль-Дафра (ОАЭ) – 0:3
  • Аяччо (Франция) – Бастия-Борго (Франция) – 4:0
  • Гросупле (Словения) – Биле (Словения) – 3:0
  • Ден Хааг (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 1:1
  • Лекко (Италия) – Лугано II (Швейцария) – 3:2
  • Аль-Сиб (Оман) – Аль-Наср (Оман) – 2:1
  • Сьон (Швейцария) – ФК Париж (Франция) – 1:3
  • Гранада (Испания) – СК Катар (Катар) – 0:0
  • НАК Бреда (Нидерланды) – Волос (Греция) – 0:0
  • СК Фаренсе (Португалия) – Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – 5:1
  • УД Ибица (Испания) – Аль-Араби (Катар) – 2:5
  • Фозендорф (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 1:3
  • Энтит Манажез (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 0:2
  • Гемерт (Нидерланды) – Хелмонд (Нидерланды) – 0:0
  • Катвейк (Нидерланды) – Йонг Эксельсиор (Нидерланды) – 3:2
  • Хогстратен (Бельгия) – Лилль Юнайтед (Бельгия) – 1:2
  • Атертон (Англия) – Бамбер Бридж (Англия) – 0:0
  • АФК (Нидерланды) – УСВ Геркулес (Нидерланды) – 1:2
  • Аякс (Am) (Нидерланды) – Йонг Алмере Сити (Нидерланды) – 3:4
  • Барендрехт (Нидерланды) – ТЕК (Нидерланды) – 3:1
  • Бромсгроув (Англия) – Солихалл (Англия) – 4:1
  • Волтем Эбби (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 1:3
  • Энфилд Таун (Англия) – Арсенал U21 (Англия) – 2:0
  • Киддерминстер (Англия) – Хейлсовен (Англия) – 1:0
  • Комбер Рек (Северная Ирландия) – ФК Бангор (Северная Ирландия) – 1:4
  • Оксфорд Юнайтед (Англия) – Леганес (Испания) – 1:1
  • Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – ГФК (Нидерланды) – 2:2
  • Спакенбург (Нидерланды) – Хейзен (Нидерланды) – 2:5
  • Фулхэм U21 (Англия) – Вокинг (Англия) – 3:2
  • Харденберг (Нидерланды) – ХСК 21 (Нидерланды) – 4:0
  • Хевент энд В. (Англия) – Портсмут (Англия) – 0:0
  • ХСВ Хук (Нидерланды) – КРС Гент (Бельгия) – 6:0
  • Бери Таун (Англия) – Ипсвич U21 (Англия) – 3:0
  • Велдстон (Англия) – КПР U21 (Англия) – 6:2
  • Вингейт энд Финчли (Англия) – Борем Вуд (Англия) – 0:2
  • Уоррингтон Райлендс (Англия) – Бернли (Англия) – 3:2
  • Гленавон (Северная Ирландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 1:2
  • Данстон (Англия) – Дарлингтон (Англия) – 1:4
  • Эштрела Амадора (Португалия) – Уш Белененсеш (Португалия) – 1:1 (пен. 1:2)
  • Ипсвич (Англия) – Чарльтон (Англия) – 2:1
  • К. Рейнджерс (Северная Ирландия) – Энна (Северная Ирландия) – 2:1
  • Мейденгед (Англия) – Истли (Англия) – 2:1
  • Метлок (Англия) – Менсфилд (Англия) – 1:1
  • Ньюри Сити (Северная Ирландия) – Лахгол (Северная Ирландия) – 0:3
  • Спеннимур (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 1:3
  • Стэмфорд (Англия) – Кингс Линн (Англия) – 1:2
  • Хебберн Таун (Англия) – Саут Шилдс (Англия) – 1:1
  • Хендон (Англия) – Рейнерс Лейн (Англия) – 3:2
  • Чиклана (Испания) – Севилья B (Испания) – 0:2
  • Алвечерч (Англия) – Херефорд (Англия) – 0:0
  • Бедфонт Спортс (Англия) – Ханвелл Таун (Англия) – 3:2
  • Брейнтри (Англия) – Колчестер (Англия) – 1:1
  • Вестон-супер-Мер (Англия) – Бристоль Сити U21 (Англия) – 1:2
  • Витем (Англия) – Челмсфорд (Англия) – 0:3
  • Воксхолл (Англия) – Уоррингтон (Англия) – 3:1
  • Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – Ханворт (Англия) – 0:0
  • Далвич Гамлет (Англия) – Истборн Боро (Англия) – 1:2
  • Довер (Англия) – Фолкстоун (Англия) – 3:4
  • Эйвли (Англия) – Велвин Гарден (Англия) – 1:0
  • Эштон Юнайтед (Англия) – Марин (Англия) – 1:2
  • Кенви (Англия) – Молдон энд Типтри (Англия) – 0:0
  • Керзон Эштон (Англия) – Карлайл (Англия) – 3:3
  • Клиторпс (Англия) – Бостон (Англия) – 2:2
  • Клифтовилл (Северная Ирландия) – Ньюингтон (Северная Ирландия) – 3:1
  • Корби (Англия) – Сполдинг Юнайтед (Англия) – 0:1
  • Марсель (Франция) – Валенсия (Испания) – 1:1
  • Олтринчем (Англия) – Порт Вейл (Англия) – 1:1
  • Саттон (Англия) – Миллуолл (Англия) – 2:6
  • Слау (Англия) – Саутенд (Англия) – 0:0
  • Солихалл (Англия) – Дерби (Англия) – 2:4
  • Стаурбридж (Англия) – Брекли Таун (Англия) – 1:0
  • Телфорд (Англия) – Хенсфорд (Англия) – 1:2
  • Темворт (Англия) – Астон Вилла U21 (Англия) – 3:0
  • Тонбридж (Англия) – Льюис (Англия) – 2:1
  • Фавершем (Англия) – Дарфорд (Англия) – 0:0
  • Фарнборо (Англия) – Чарльтон U21 (Англия) – 3:2
  • Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – Нидгем Маркет (Англия) – 3:0
  • Халл (Англия) – Сандерленд (Англия) – 2:1
  • Хемел Хемпстед (Англия) – Бедфорд (Англия) – 1:0
  • Херн Бей (Англия) – Веллинг (Англия) – 0:1
  • Хертфорд (Англия) – Реал Бедфорд (Англия) – 2:4
  • Чешем (Англия) – Биллерики (Англия) – 2:1
  • Шолинг (Англия) – Олдершот (Англия) – 3:1
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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