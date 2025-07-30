29.07.2025 21:45 – FT 2 : 1
Франция30 июля 2025, 01:31 | Обновлено 30 июля 2025, 01:44
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Товарищеские матчи 29 июля. Марсель с Де Дзерби сыграл вничью с Валенсией
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
30 июля 2025, 01:31 | Обновлено 30 июля 2025, 01:44
22
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29 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Марсель во главе с Роберто Де Дзерби, экс-коучем Шахтера, сыграл вничью с Валенсией (1:1).
Голы забили: Джонатан Роу, 52 (у Марселя) – Даниэль Раба, 43 (у Валенсии).
Украинский форвард Тимур Тутеров вышел на замену за Сандерленд на 68-й минуте матча против Халл Сити (1:2).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 29 июля
- Ред Стар (Франция) – Кевийи Руан (Франция) – 2:2
- Йонг Спарта Роттердам (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 5:0
- Майнц (Германия) – Кристал Пэлас (Англия) – 4:3
- Грассхопперс (Швейцария) – Сельта Виго (Испания) – 0:3
- Грацер АК (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 0:1
- Швайнфурт (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 1:0
- Аль-Сайлия (Катар) – Иттихад Кальба (ОАЭ) – 2:4
- Струга (Северная Македония) – Вора (Албания) – 5:3
- Монца (Италия) – Альчоне Милано (Италия) – 2:0
- Алюминий (Словения) – Аль-Дафра (ОАЭ) – 0:3
- Аяччо (Франция) – Бастия-Борго (Франция) – 4:0
- Гросупле (Словения) – Биле (Словения) – 3:0
- Ден Хааг (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 1:1
- Лекко (Италия) – Лугано II (Швейцария) – 3:2
- Аль-Сиб (Оман) – Аль-Наср (Оман) – 2:1
- Сьон (Швейцария) – ФК Париж (Франция) – 1:3
- Гранада (Испания) – СК Катар (Катар) – 0:0
- НАК Бреда (Нидерланды) – Волос (Греция) – 0:0
- СК Фаренсе (Португалия) – Аль-Иттифак (Саудовская Аравия) – 5:1
- УД Ибица (Испания) – Аль-Араби (Катар) – 2:5
- Фозендорф (Австрия) – Винербергер (Австрия) – 1:3
- Энтит Манажез (Бельгия) – Тюбиз-Брен (Бельгия) – 0:2
- Гемерт (Нидерланды) – Хелмонд (Нидерланды) – 0:0
- Катвейк (Нидерланды) – Йонг Эксельсиор (Нидерланды) – 3:2
- Хогстратен (Бельгия) – Лилль Юнайтед (Бельгия) – 1:2
- Атертон (Англия) – Бамбер Бридж (Англия) – 0:0
- АФК (Нидерланды) – УСВ Геркулес (Нидерланды) – 1:2
- Аякс (Am) (Нидерланды) – Йонг Алмере Сити (Нидерланды) – 3:4
- Барендрехт (Нидерланды) – ТЕК (Нидерланды) – 3:1
- Бромсгроув (Англия) – Солихалл (Англия) – 4:1
- Волтем Эбби (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 1:3
- Энфилд Таун (Англия) – Арсенал U21 (Англия) – 2:0
- Киддерминстер (Англия) – Хейлсовен (Англия) – 1:0
- Комбер Рек (Северная Ирландия) – ФК Бангор (Северная Ирландия) – 1:4
- Оксфорд Юнайтед (Англия) – Леганес (Испания) – 1:1
- Райнсбургсе Бойс (Нидерланды) – ГФК (Нидерланды) – 2:2
- Спакенбург (Нидерланды) – Хейзен (Нидерланды) – 2:5
- Фулхэм U21 (Англия) – Вокинг (Англия) – 3:2
- Харденберг (Нидерланды) – ХСК 21 (Нидерланды) – 4:0
- Хевент энд В. (Англия) – Портсмут (Англия) – 0:0
- ХСВ Хук (Нидерланды) – КРС Гент (Бельгия) – 6:0
- Бери Таун (Англия) – Ипсвич U21 (Англия) – 3:0
- Велдстон (Англия) – КПР U21 (Англия) – 6:2
- Вингейт энд Финчли (Англия) – Борем Вуд (Англия) – 0:2
- Уоррингтон Райлендс (Англия) – Бернли (Англия) – 3:2
- Гленавон (Северная Ирландия) – Гленторан (Северная Ирландия) – 1:2
- Данстон (Англия) – Дарлингтон (Англия) – 1:4
- Эштрела Амадора (Португалия) – Уш Белененсеш (Португалия) – 1:1 (пен. 1:2)
- Ипсвич (Англия) – Чарльтон (Англия) – 2:1
- К. Рейнджерс (Северная Ирландия) – Энна (Северная Ирландия) – 2:1
- Мейденгед (Англия) – Истли (Англия) – 2:1
- Метлок (Англия) – Менсфилд (Англия) – 1:1
- Ньюри Сити (Северная Ирландия) – Лахгол (Северная Ирландия) – 0:3
- Спеннимур (Англия) – Гейтсхед (Англия) – 1:3
- Стэмфорд (Англия) – Кингс Линн (Англия) – 1:2
- Хебберн Таун (Англия) – Саут Шилдс (Англия) – 1:1
- Хендон (Англия) – Рейнерс Лейн (Англия) – 3:2
- Чиклана (Испания) – Севилья B (Испания) – 0:2
- Алвечерч (Англия) – Херефорд (Англия) – 0:0
- Бедфонт Спортс (Англия) – Ханвелл Таун (Англия) – 3:2
- Брейнтри (Англия) – Колчестер (Англия) – 1:1
- Вестон-супер-Мер (Англия) – Бристоль Сити U21 (Англия) – 1:2
- Витем (Англия) – Челмсфорд (Англия) – 0:3
- Воксхолл (Англия) – Уоррингтон (Англия) – 3:1
- Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – Ханворт (Англия) – 0:0
- Далвич Гамлет (Англия) – Истборн Боро (Англия) – 1:2
- Довер (Англия) – Фолкстоун (Англия) – 3:4
- Эйвли (Англия) – Велвин Гарден (Англия) – 1:0
- Эштон Юнайтед (Англия) – Марин (Англия) – 1:2
- Кенви (Англия) – Молдон энд Типтри (Англия) – 0:0
- Керзон Эштон (Англия) – Карлайл (Англия) – 3:3
- Клиторпс (Англия) – Бостон (Англия) – 2:2
- Клифтовилл (Северная Ирландия) – Ньюингтон (Северная Ирландия) – 3:1
- Корби (Англия) – Сполдинг Юнайтед (Англия) – 0:1
- Марсель (Франция) – Валенсия (Испания) – 1:1
- Олтринчем (Англия) – Порт Вейл (Англия) – 1:1
- Саттон (Англия) – Миллуолл (Англия) – 2:6
- Слау (Англия) – Саутенд (Англия) – 0:0
- Солихалл (Англия) – Дерби (Англия) – 2:4
- Стаурбридж (Англия) – Брекли Таун (Англия) – 1:0
- Телфорд (Англия) – Хенсфорд (Англия) – 1:2
- Темворт (Англия) – Астон Вилла U21 (Англия) – 3:0
- Тонбридж (Англия) – Льюис (Англия) – 2:1
- Фавершем (Англия) – Дарфорд (Англия) – 0:0
- Фарнборо (Англия) – Чарльтон U21 (Англия) – 3:2
- Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – Нидгем Маркет (Англия) – 3:0
- Халл (Англия) – Сандерленд (Англия) – 2:1
- Хемел Хемпстед (Англия) – Бедфорд (Англия) – 1:0
- Херн Бей (Англия) – Веллинг (Англия) – 0:1
- Хертфорд (Англия) – Реал Бедфорд (Англия) – 2:4
- Чешем (Англия) – Биллерики (Англия) – 2:1
- Шолинг (Англия) – Олдершот (Англия) – 3:1
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