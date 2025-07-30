Товарищеские матчи 29 июля. Марсель с Де Дзерби сыграл вничью с Валенсией

29 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Марсель во главе с Роберто Де Дзерби, экс-коучем Шахтера, сыграл вничью с Валенсией (1:1).

Голы забили: Джонатан Роу, 52 (у Марселя) – Даниэль Раба, 43 (у Валенсии).

Украинский форвард Тимур Тутеров вышел на замену за Сандерленд на 68-й минуте матча против Халл Сити (1:2).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 29 июля