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Товарищеские матчи
Газиантеп
28.07.2025 17:00 – FT 0 : 0
Аланьяспор
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Бельгия
28 июля 2025, 23:59 | Обновлено 29 июля 2025, 00:04
44
0

Товарищеские матчи 28 июля. Бельгийский Генк отгрузил соперникам 6 мячей

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

28 июля 2025, 23:59 | Обновлено 29 июля 2025, 00:04
44
0
Товарищеские матчи 28 июля. Бельгийский Генк отгрузил соперникам 6 мячей
ФК Генк

28 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Бельгийский Генк отгрузил соперникам из Эйпена 6 безответных мячей (6:0).

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 28 июля

  • Генк (Бельгия) – Эйпен (Бельгия) – 6:0
  • Звезда 09 (Босния и Герцеговина) – Невесинье (Босния и Герцеговина) – 5:4
  • Чианграй Юнайтед (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 1:1
  • Зялай (Вьетнам) – Ниньбинь (Вьетнам) – 1:3
  • Локомотив Ташкент (Узбекистан) – Вахш (Таджикистан) – 2:3
  • НС Матрикс (Малайзия) – Танджонг Пагар (Сингапур) – 5:1
  • Газиантеп (Турция) – Аланьяспор (Турция) – 0:0
  • Кавкаб Марракеш (Марокко) – Якуб Эль-Мансур (Марокко) – 4:1
  • Мондерканж (Люксембург) – ФК Мамер (Люксембург) – 0:6
  • Реддич (Англия) – Саттон Колдфилд (Англия) – 1:3
  • ИР Танжер (Марокко) – Кенитра (Марокко) – 4:1
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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