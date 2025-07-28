Товарищеские матчи 28 июля. Бельгийский Генк отгрузил соперникам 6 мячей
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
28 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Бельгийский Генк отгрузил соперникам из Эйпена 6 безответных мячей (6:0).
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 28 июля
- Генк (Бельгия) – Эйпен (Бельгия) – 6:0
- Звезда 09 (Босния и Герцеговина) – Невесинье (Босния и Герцеговина) – 5:4
- Чианграй Юнайтед (Таиланд) – Китчи (Гонконг) – 1:1
- Зялай (Вьетнам) – Ниньбинь (Вьетнам) – 1:3
- Локомотив Ташкент (Узбекистан) – Вахш (Таджикистан) – 2:3
- НС Матрикс (Малайзия) – Танджонг Пагар (Сингапур) – 5:1
- Газиантеп (Турция) – Аланьяспор (Турция) – 0:0
- Кавкаб Марракеш (Марокко) – Якуб Эль-Мансур (Марокко) – 4:1
- Мондерканж (Люксембург) – ФК Мамер (Люксембург) – 0:6
- Реддич (Англия) – Саттон Колдфилд (Англия) – 1:3
- ИР Танжер (Марокко) – Кенитра (Марокко) – 4:1
De niet-starters in Brugge kregen vanochtend hun kans in een oefenwedstrijd tegen KAS Eupen. Met zes Genkse doelpunten, een debutant, een dubbele Heymans en een clean sheet voor Lawal lieten ze zich duidelijk zien.— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 28, 2025
Lees het verslag hieronder 🙌
🔗 https://t.co/58cOaxm6Z5… pic.twitter.com/zHLbdMAr2t
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