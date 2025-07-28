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Товарищеские матчи
Комо
27.07.2025 21:00 – FT 3 : 0
Аякс
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28 июля 2025, 05:45 | Обновлено 28 июля 2025, 06:48
123
0

Товарищеские матчи. Результаты 27 июля: фиаско Аякса, успех Порту, Мальорки

Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

28 июля 2025, 05:45 | Обновлено 28 июля 2025, 06:48
123
0
Товарищеские матчи. Результаты 27 июля: фиаско Аякса, успех Порту, Мальорки
ФК Аякс

27 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Нидерландский Аякс уступил Комо (0:3), Порту переиграл Твенте (2:1), Мальока взяла верх над Аль-Ахли Дубай (2:1)

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи. 27 июля

  • Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 2:2
  • Норт Тексас (США) – Тапатио (Мексика) – 3:1
  • Исхей Болдклуб (Дания) – Ванлесе (Дания) – 0:2
  • Кобе (Япония) – Барселона (Испания) – 1:3
  • Монтедио Ямагата (Япония) – Реймс (Франция) – 1:0
  • АмаЗулу (ЮАР) – Дурбан Сити (ЮАР) – 2:3
  • Аюттхая Юнайтед (Таиланд) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:3
  • Венрай (Нидерланды) – Гемерт (Нидерланды) – 3:5
  • РВ Вальдорф (Германия) – Гонзенхайм (Германия) – 0:0
  • Арсенал (Англия) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 3:2
  • Ваттеншайд (Германия) – Шоннебек (Германия) – 1:1
  • Персита (Индонезия) – Кучинг Сити (Малайзия) – 2:1
  • ФК 08 Филлинген (Германия) – Балинген (Германия) – 4:1
  • ФК 08 Хомбург (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 3:0
  • Йончепинг (Швеция) – Сильвия (Швеция) – 2:0
  • Ломмел СК (Бельгия) – Волос (Греция) – 3:3
  • Мальорка (Испания) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 2:1
  • Хильден (Германия) – Шпрокгефель (Германия) – 2:0
  • Вильц (Люксембург) – Эйпен (Бельгия) – 2:1
  • Женесс Канах (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 0:1
  • Льирс СК (Бельгия) – Берхем Спорт (Бельгия) – 0:1
  • Мантова (Италия) – Ареццо (Италия) – 1:2
  • Фрозиноне (Италия) – Фрозиноне U20 (Италия) – 4:0
  • Африкан (Тунис) – Митлави (Тунис) – 2:1
  • Венеция (Италия) – Торрес (Италия) – 5:0
  • Кифисия (Греция) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 1:0
  • Арсими (Северная Македония) – Вора (Албания) – 0:1
  • Верона (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 6:0
  • Палермо (Италия) – Бра (Италия) – 1:0
  • Пиза (Италия) – Про Верчелли (Италия) – 1:0
  • Салернитана (Италия) – Вис Пезаро (Италия) – 2:0
  • Самбенедеттезе (Италия) – Казарано (Италия) – 5:1
  • Сампдория (Италия) – Нуова Камуниа (Италия) – 8:0
  • Бохум (Германия) – Байер Леверкузен (Германия) – 0:2
  • Детонит Плачковица (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 1:2
  • Потенца (Италия) – Феррандина (Италия) – 6:0
  • Специя (Италия) – Лечче (Италия) – 1:2
  • Отрант (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 1:2
  • Эсперанс Тунис (Тунис) – Аль-Масри (Египет) – 0:1
  • Альмерия (Испания) – Аль-Джазира (ОАЭ) – 1:0
  • АФК Эскильстуна (Швеция) – Васалунд (Швеция) – 2:2
  • Валенсия B (Испания) – Химнастик (Испания) – 1:2
  • Порту (Португалия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1
  • Комо (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 3:0
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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