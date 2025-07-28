Другие новости28 июля 2025, 05:45 | Обновлено 28 июля 2025, 06:48
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Товарищеские матчи. Результаты 27 июля: фиаско Аякса, успех Порту, Мальорки
Команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
28 июля 2025, 05:45 | Обновлено 28 июля 2025, 06:48
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27 июля европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Нидерландский Аякс уступил Комо (0:3), Порту переиграл Твенте (2:1), Мальока взяла верх над Аль-Ахли Дубай (2:1)
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи. 27 июля
- Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Астон Вилла (Англия) – 2:2
- Норт Тексас (США) – Тапатио (Мексика) – 3:1
- Исхей Болдклуб (Дания) – Ванлесе (Дания) – 0:2
- Кобе (Япония) – Барселона (Испания) – 1:3
- Монтедио Ямагата (Япония) – Реймс (Франция) – 1:0
- АмаЗулу (ЮАР) – Дурбан Сити (ЮАР) – 2:3
- Аюттхая Юнайтед (Таиланд) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:3
- Венрай (Нидерланды) – Гемерт (Нидерланды) – 3:5
- РВ Вальдорф (Германия) – Гонзенхайм (Германия) – 0:0
- Арсенал (Англия) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 3:2
- Ваттеншайд (Германия) – Шоннебек (Германия) – 1:1
- Персита (Индонезия) – Кучинг Сити (Малайзия) – 2:1
- ФК 08 Филлинген (Германия) – Балинген (Германия) – 4:1
- ФК 08 Хомбург (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 3:0
- Йончепинг (Швеция) – Сильвия (Швеция) – 2:0
- Ломмел СК (Бельгия) – Волос (Греция) – 3:3
- Мальорка (Испания) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 2:1
- Хильден (Германия) – Шпрокгефель (Германия) – 2:0
- Вильц (Люксембург) – Эйпен (Бельгия) – 2:1
- Женесс Канах (Люксембург) – Вальферданж (Люксембург) – 0:1
- Льирс СК (Бельгия) – Берхем Спорт (Бельгия) – 0:1
- Мантова (Италия) – Ареццо (Италия) – 1:2
- Фрозиноне (Италия) – Фрозиноне U20 (Италия) – 4:0
- Африкан (Тунис) – Митлави (Тунис) – 2:1
- Венеция (Италия) – Торрес (Италия) – 5:0
- Кифисия (Греция) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 1:0
- Арсими (Северная Македония) – Вора (Албания) – 0:1
- Верона (Италия) – Виртус Верона (Италия) – 6:0
- Палермо (Италия) – Бра (Италия) – 1:0
- Пиза (Италия) – Про Верчелли (Италия) – 1:0
- Салернитана (Италия) – Вис Пезаро (Италия) – 2:0
- Самбенедеттезе (Италия) – Казарано (Италия) – 5:1
- Сампдория (Италия) – Нуова Камуниа (Италия) – 8:0
- Бохум (Германия) – Байер Леверкузен (Германия) – 0:2
- Детонит Плачковица (Северная Македония) – Беласица (Северная Македония) – 1:2
- Потенца (Италия) – Феррандина (Италия) – 6:0
- Специя (Италия) – Лечче (Италия) – 1:2
- Отрант (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 1:2
- Эсперанс Тунис (Тунис) – Аль-Масри (Египет) – 0:1
- Альмерия (Испания) – Аль-Джазира (ОАЭ) – 1:0
- АФК Эскильстуна (Швеция) – Васалунд (Швеция) – 2:2
- Валенсия B (Испания) – Химнастик (Испания) – 1:2
- Порту (Португалия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1
- Комо (Италия) – Аякс (Нидерланды) – 3:0
Читайте также:Товарищеские матчи. Все результаты спаррингов 26 июля
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