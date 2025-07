ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге

Сегодня, 31 июля, прошел товарищеский матч римской «Ромы».

В товарищеском спарринге подопечные Джан Пьеро Гасперини столкнулись с французским «Канном». В состав римлян после травмы вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который вышел в старте и забил гол на 43-й минуте. Украинца заменили на 46-й минуте.

«Рома» одержала убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «волков» также забивали Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон.

Следующий товарищеский спарринг «волки» сыграют с «Лансом», матч пройдет 2 августа в 19:00.

Товарищеский матч. 31 июля.

Рома – Канн – 3:0

Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 42, Фергюсон, 88.

