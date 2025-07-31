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Товарищеские матчи
Рома
31.07.2025 19:00 – FT 3 : 0
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Италия
31 июля 2025, 21:45 |
1000
2

ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге

Итальянцы победили «Канн»

31 июля 2025, 21:45 |
1000
2
ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 31 июля, прошел товарищеский матч римской «Ромы».

В товарищеском спарринге подопечные Джан Пьеро Гасперини столкнулись с французским «Канном». В состав римлян после травмы вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который вышел в старте и забил гол на 43-й минуте. Украинца заменили на 46-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Рома» одержала убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «волков» также забивали Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон.

Следующий товарищеский спарринг «волки» сыграют с «Лансом», матч пройдет 2 августа в 19:00.

Товарищеский матч. 31 июля.

Рома – Канн – 3:0

Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 42, Фергюсон, 88.

Смотрите видео Артема Довбика по ссылке

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Джан Пьеро Гасперини Стефан Эль-Шаарави Эван Фергюсон Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Канн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Mark4854590
Розірвали захист. І партнер не пошкодував віддати передачу
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Moonspell
Знову ці олійні заголовки. "Знищили"
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