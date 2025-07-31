ВИДЕО. Довбик забил за Рому. Волки уничтожили французов в спарринге
Итальянцы победили «Канн»
Сегодня, 31 июля, прошел товарищеский матч римской «Ромы».
В товарищеском спарринге подопечные Джан Пьеро Гасперини столкнулись с французским «Канном». В состав римлян после травмы вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который вышел в старте и забил гол на 43-й минуте. Украинца заменили на 46-й минуте.
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«Рома» одержала убедительную победу со счетом 3:0. Голы за «волков» также забивали Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон.
Следующий товарищеский спарринг «волки» сыграют с «Лансом», матч пройдет 2 августа в 19:00.
Товарищеский матч. 31 июля.
Рома – Канн – 3:0
Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 42, Фергюсон, 88.
Смотрите видео Артема Довбика по ссылке
FT | Roma 3-0 Cannes— AS Roma English (@ASRomaEN) July 31, 2025
It's all over at Tre Fontane! 🔚
Goals by El Shaarawy, Dovbyk and Ferguson sealed a 3-0 victory! ⚽️⚽️⚽️#ASRoma pic.twitter.com/meECXeav0T
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