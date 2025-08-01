Фортуна Ситтард – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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1 августа пройдет товарищеский матч, в котором Фортуна Ситтард встретится с Байером. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Фортуна Ситтард

Команда в свой актив может записать только пару побед в кубке Нидерландов. А в этом веке был и вовсе затяжной отрезок, когда тяжело и упорно боролись с финансовыми проблемами и спадом в уровне футбола. С 2002-го и по 2018-й и вовсе постоянно болтались во втором дивизионе страны. Вернувшись, ни разу не получилось подняться в верхнюю часть таблицы Эредивизии. А в 2020-м году не вылетели во вторую лигу из-за локдауна, вызванного коронакризисом.

На общем фоне сезон 2024/2025 получился вполне неплохим. Подопечные Данни Бийса успели выиграть 11 раз, и собрали 41 очко - мало того, что закончили на комфортном 11-м месте, но еще и были близки к плей-офф за место в Лигу конференций - не хватило буквально пары баллов. И есть у болельщиков надежда, что наконец-то получится прибавить и замахнуться на нечто весомое.

Байер

Клуб сделал ставку на Хаби Алонсо и дали ему возможность спокойно выстроить игру, не спеша и не требуя мгновенных успехов. Впрочем, уже в первый полноценный сезон молодой наставник из Испании привел подопечных к сверхуверенной победы в Бундеслиге 2023/2024. Более того, в целом проект сохранился и на следующий сезон, но удержаться на вершине не сумел. И серебряную салатницу вернули Баварии, и в кубке проиграли Арминии в полуфинале.

Сейчас это уже во многом иная команда. Вернувшегося в Мадрид Хави Алонсо сменил тен Хаг. Продав в Ливерпуль Виртца и Фримпонга, и явно прощаясь с Та, Джакой и Градецки, набрали немало игроков, но только время покажет, как они себя покажут.

Статистика личных встреч

Клубы проводили товарищеские матчи в 2018-2019 годах. Тогда они обменялись победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что голландцы смогут навязать борьбу соседям. Да, они явно раньше начинают сезон, а у гостей сборы в разгаре. Но за счет класса должен выиграть клуб из Леверкузена (коэффициент - 1,68).