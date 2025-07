Выдающиеся голкиперы АПЛ и их достижения, вошедшие в историю

Статистический портал Squawka поделился списком выдающихся голкиперов АПЛ, которые отметились различными достижениями в чемпионате, связанными с «сухими» матчами.

Бывший датский вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель стал первым голкипером в истории, который достиг отметки в 20 матчей Премьер-лиги без пропущенных голов в сезоне (1994/95).

Испанский голкипер «Ливерпуля» Пепе Рейна первым в истории выиграл три «золотые перчатки» АПЛ подряд, проведя 57 матчей на «ноль» за три сезона (2003/04 – 2005/06).

Бразилец Эдерсон стал первым вратарем «Ман Сити» в истории, который провел 20 «сухих» матчей в одном розыгрыше лиги (2018/19).

Другой бразилец, Алиссон, стал первым голкипером в истории «Ливерпуля» с 21 матчем на «ноль» в одной кампании АПЛ (2018/19). Этот сезон стал для него дебютным в составе «мерсисайдцев».

Нидерландский вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар также отметился интересным достижением: после 21 «сухого» матча в сезоне 2008/09, он побил рекорд Премьер-лиги по количеству минут без пропущенных голов – 1311.

Самым выдающимся в этом списке стал бывший голкипер «Челси» Петр Чех, которому до сих пор принадлежит рекорд английского чемпионата по количеству матчей без пропущенных голов в одном сезоне – 24 из 35. В том розыгрыше (2004/05) «пенсионеры» пропустили лишь 15 мячей.

The goalkeepers with the most clean sheets in a single Premier League season. ⛔️



We're not sure Petr Cech's record will ever be beaten.



[A THREAD] 🧵 pic.twitter.com/NxTsBBFULO