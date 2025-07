Экс-игрок Шахтера помог Портленду разгромить соперника. Матчи дня Кубка лиг

В ночь на 31 мая состоялись шесть матчей Кубка лиг, где участвуют по 18 команд из MLS и чемпионата Мексики. Они распределены на две группы и сыграют по три поединка на этом этапе.

В первом туре «Интер Майами» вырвал победу над «Атлас», а одним из героев встречи стал аргентинец Лионель Месси, который записал на свой счет две результативные передачи.

«Клуб Америка» сумел забить в ворота «Реал Солт-Лейк» на 90+7 минуте и перевел игру в дополнительное время. Несмотря на это, мексиканский клуб уступил сопернику в серии пенальти.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Кевин Келси помог «Портленд Тимберс» одержать разгромную победу со счетом 4:0.

Кубок лиг, 1-й тур. 31 июля

Портленд Тимберс – Атлетико Сан-Луис – 4:0

Голы: Коста, 1, Келси, 56, Ласситер, 73, Мора Альяго, 78

Интер Майами – Атлас – 2:1

Голы: Сеговия, 58, Вейганд, 90+6 – Лосано Сильва, 80

Некакса – Атланта Юнайтед – 3:1

Голы: Гузан, 12 (автогол), Бадалони, 77, 90+1 – Миранчук, 28

Миннесота Юнайтед – Керетаро – 4:1

Голы: Хлонгвей, 11, Эбоа, 20, Марканич, 79, Олувасей, 90+1 – Джохан Хулио, 67

Клуб Америка – Реал Солт-Лейк – 2:2 (пен – 1:3)

Голы: Родригес, 42, Санчес, 90+7 – Луна, 16, Агада, 45+2

УНАМ Пумас – Орландо Сити – 1:1 (пен – 4:3)

Голы: Карраскилья, 80 – Шлегель, 5

