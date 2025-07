Ливерпуль договорился с форвардом о контракте. Будет трансфер на 100+ млн

По информации СМИ, Ливерпуль договорился с форвардом Ньюкасла Александером Исаком об условиях контракта до 2031 года. Швед будет получать столько же, сколько и новичок Красных Уго Экитике.

Теперь осталось договориться клубам о трансфере, однако сообщается, что Ньюкасл уже смирился с тем, что Исак, который решил бойкотировать тренировки, покидает комнду.

Это будет еще один крупный трансфер чемпиона Англии после подписаний Флориана Вирца и Уго Экитике. Ожидается, что за Исака придется отдать 100+ миллионов евро.

Ньюкасл уже нашел альтернативу – форварда Лейпцига Беньямина Шешко.

🚨🧨 Understand: Alexander #Isak has already reached a verbal agreement in principle with Liverpool over a contract running until 2031.



Isak wants to make the move to #LFC as early as this transfer window. The clubs are in contact. His salary at Liverpool would be similar to… pic.twitter.com/xDBjtxbs6Y