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  4. Гаэль МОНФИС: «Это точно последний раз, когда я сыграл здесь»
ATP
29 июля 2025, 17:10 |
356
1

Гаэль МОНФИС: «Это точно последний раз, когда я сыграл здесь»

Муж Элины Свитолиной попрощался с турниром в Торонто после поражения на старте Мастерса

29 июля 2025, 17:10 |
356
1
Гаэль МОНФИС: «Это точно последний раз, когда я сыграл здесь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, что сыграл в последний раз на кортах Торонто:

«Нечего объяснять, это был последний раз. Пройдет два года, прежде чем я снова смогу сыграть здесь, поэтому, скорее всего, я не смогу принять участие в турнире еще раз. Очевидно, если я еще буду продолжать играть в теннис, думаю, что этот отрезок будет для меня слишком длинным. Поэтому думаю, это был последний раз, когда я здесь выступил.

Поражение? На самом деле, в конце я подумал: «Ну, к сожалению, но, видимо, это последний раз, когда я играл здесь». Не уменьшая заслуг моего соперника, это был плохой матч с моей стороны, не тот уровень, к которому я стремлюсь, не тот уровень, на котором я хочу играть. Мне нужно стараться работать упорно, почувствовать, как это победное чувство немного возвращается, и стараться не терять веры. Надо держать голову высоко, хоть это и нелегко, но я буду стараться сделать все, что могу».

В первом раунде канадского Мастерса Гаэль проиграл Томасу Барриосу Вере. Монфис не реализовал четыре матчбола.

Мастерс в Канаде поочередно принимают Торонто и Монреаль. В Торонто соревнования снова пройдут в 2027 году.

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Гаэль Монфис ATP Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Хочу глянути гру Монфіса із Сіннером..   
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