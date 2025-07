Гаэль МОНФИС: «Это точно последний раз, когда я сыграл здесь»

38-летний французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, что сыграл в последний раз на кортах Торонто:

«Нечего объяснять, это был последний раз. Пройдет два года, прежде чем я снова смогу сыграть здесь, поэтому, скорее всего, я не смогу принять участие в турнире еще раз. Очевидно, если я еще буду продолжать играть в теннис, думаю, что этот отрезок будет для меня слишком длинным. Поэтому думаю, это был последний раз, когда я здесь выступил.

Поражение? На самом деле, в конце я подумал: «Ну, к сожалению, но, видимо, это последний раз, когда я играл здесь». Не уменьшая заслуг моего соперника, это был плохой матч с моей стороны, не тот уровень, к которому я стремлюсь, не тот уровень, на котором я хочу играть. Мне нужно стараться работать упорно, почувствовать, как это победное чувство немного возвращается, и стараться не терять веры. Надо держать голову высоко, хоть это и нелегко, но я буду стараться сделать все, что могу».

В первом раунде канадского Мастерса Гаэль проиграл Томасу Барриосу Вере. Монфис не реализовал четыре матчбола.

Мастерс в Канаде поочередно принимают Торонто и Монреаль. В Торонто соревнования снова пройдут в 2027 году.

