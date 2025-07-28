ВИДЕО. Муж Свитолиной упустил 4 матчбола и проиграл 142-й ракетке в Торонто

Французский теннисист и муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Торонто, Канада.

В 1/64 финала француз в трех напряженных сетах потерпел поражение от представителя Чили Томаса Барриоса Веры (АТР 142) за 2 часа и 48 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Томас Барриос Вера (Чили) [Q] – 4:6, 6:4, 6:7 (3:7)

В первой партии Гаэль упустил преимущество со счета 3:0. Во второй Монфис отыгрался с 3:4*, взяв три гейма подряд, и перевел матч в решающий сет.

В третьем сете соперники не отдали ни одной своей подачи, но Гаэль был близок к тому, чтобы победить. В 10-м и 12-м геймах на приеме Монфис не реализовал по 2 матчбола и в итоге отдал тай-брейк.

Монфис провел первое очное противостояние против Томаса Барриоса. Гаэль проиграл третий матч подряд – в последний раз он побеждал 1 июля в первом раунде Уимблдона.

Вера стартовал в Торонто с квалификации. В единственном матче отбора он прошел Колмана Вонга. Его следующим оппонентом будет американец Алекс Микельсен (АТР 34).