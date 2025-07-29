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Саудовская Аравия
29 июля 2025, 15:25 | Обновлено 29 июля 2025, 16:17
1820
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего

Жоау Феликс присоединился к клубу из Саудовской Аравии

29 июля 2025, 15:25 | Обновлено 29 июля 2025, 16:17
1820
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего
Аль-Наср. Жоау Феликс

Португальский нападающий Жоау Феликс перешел из лондонского «Челси» в «Аль-Наср. Об этом сообщает клуб из Саудовской Аравии.

25-летний футболист подписал соглашение, срок которого рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Жоау Феликс определился с новым клубом.

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Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс чемпионат Саудовской Аравии по футболу Челси трансферы трансферы АПЛ Бенфика Атлетико Мадрид
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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