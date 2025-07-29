ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего
Жоау Феликс присоединился к клубу из Саудовской Аравии
Португальский нападающий Жоау Феликс перешел из лондонского «Челси» в «Аль-Наср. Об этом сообщает клуб из Саудовской Аравии.
25-летний футболист подписал соглашение, срок которого рассчитан на 2 года.
В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Жоау Феликс определился с новым клубом.
"I'm here to spread joy.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 29, 2025
Let's win together."
João Félix is Nassrawi ✍️ pic.twitter.com/pRIccbM4MB
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