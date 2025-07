ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср завершил подписание 120-миллионного нападающего

Португальский нападающий Жоау Феликс перешел из лондонского «Челси» в «Аль-Наср. Об этом сообщает клуб из Саудовской Аравии.

25-летний футболист подписал соглашение, срок которого рассчитан на 2 года.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Жоау Феликс определился с новым клубом.

"I'm here to spread joy.

Let's win together."



João Félix is Nassrawi ✍️ pic.twitter.com/pRIccbM4MB