Серьезная цена. Жоау Феликс определился с новым клубом

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс станет игроком «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист перейдет из лондонского гранда в клуб из Саудовской Аравии за сумму в 30 миллионов евро + бонусы, с которыми общая сумма может достигнуть 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 120-миллионный нападающий согласился на переход в «Аль-Наср».

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Al Nassr agree deal to sign João Félix from Chelsea, here we go!



Player authorized to fly for medical and join Al Nassr, initial transfer fee worth €30m plus add-ons and heavy sell-on clause to meet Chelsea €50m valuation in future.



Paperwork being prepared. pic.twitter.com/pCcS4AiAuZ