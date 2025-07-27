120-миллионный нападающий согласился на переход в Аль-Наср
Жоау Феликс близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний футболист дал согласие на трансфер в клуб из Саудовской Аравии. Перегоовры между клубами находятся на финальной стадии.
В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» близок к подписанию игрока «Челси».
🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025
Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs
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