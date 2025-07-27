120-миллионный нападающий согласился на переход в Аль-Наср

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист дал согласие на трансфер в клуб из Саудовской Аравии. Перегоовры между клубами находятся на финальной стадии.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Летом 2019 года Жоау перешел в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» за 126 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» близок к подписанию игрока «Челси».