Украдут из-под носа Бенфики. Аль-Наср близок к подписанию игрока Челси
Жоау Феликс получил заманчивое предложение
25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в "Аль-Наср".
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
Клуб из Саудовской Аравии предложил Челси лучшее предложение, чем английский клуб был готов принять от Бенфики. За трансфер Феликса в «Аль-Насре» «пенсионеры» могут получить 40 миллионов фунтов.
Жоау Феликс также получает более привлекательное предложение, учитывая финансовые возможности клуба из Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Феликс сыграл 12 матчей в АПЛ, после чего был отдан в аренду в «Милан». В Серии А провел 15 матчей и отличился 2 мячами.
Ранее стало известно, что Феликс может перейти в «Бенфику».
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