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  4. Украдут из-под носа Бенфики. Аль-Наср близок к подписанию игрока Челси
Саудовская Аравия
27 июля 2025, 02:02 |
122
0

Украдут из-под носа Бенфики. Аль-Наср близок к подписанию игрока Челси

Жоау Феликс получил заманчивое предложение

27 июля 2025, 02:02 |
122
0
Украдут из-под носа Бенфики. Аль-Наср близок к подписанию игрока Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в "Аль-Наср".

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Клуб из Саудовской Аравии предложил Челси лучшее предложение, чем английский клуб был готов принять от Бенфики. За трансфер Феликса в «Аль-Насре» «пенсионеры» могут получить 40 миллионов фунтов.

Жоау Феликс также получает более привлекательное предложение, учитывая финансовые возможности клуба из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Феликс сыграл 12 матчей в АПЛ, после чего был отдан в аренду в «Милан». В Серии А провел 15 матчей и отличился 2 мячами.

Ранее стало известно, что Феликс может перейти в «Бенфику».

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Бенфика трансферы Челси трансферы АПЛ Жоау Феликс Аль-Наср Эр-Рияд
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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