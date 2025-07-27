Украдут из-под носа Бенфики. Аль-Наср близок к подписанию игрока Челси

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в "Аль-Наср".

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Клуб из Саудовской Аравии предложил Челси лучшее предложение, чем английский клуб был готов принять от Бенфики. За трансфер Феликса в «Аль-Насре» «пенсионеры» могут получить 40 миллионов фунтов.

Жоау Феликс также получает более привлекательное предложение, учитывая финансовые возможности клуба из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Феликс сыграл 12 матчей в АПЛ, после чего был отдан в аренду в «Милан». В Серии А провел 15 матчей и отличился 2 мячами.

Ранее стало известно, что Феликс может перейти в «Бенфику».