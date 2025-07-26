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Португалия
26 июля 2025, 16:33 | Обновлено 26 июля 2025, 16:49
524
0

Жоау Феликс близок к возвращению в клуб, где начинал карьеру

Бенфика до сих пор размышляет над подписанием форварда

26 июля 2025, 16:33 | Обновлено 26 июля 2025, 16:49
524
0
Жоау Феликс близок к возвращению в клуб, где начинал карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский форвард «Челси» близок к переходу в «Бенфику».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Жоау Феликс начинал карьеру в «Бенфике». Именно в этом клубе прошел его дебют в профессиональном футболе.

В 2019 году Феликс покинул клуб и перешел в мадридское «Атлетико» за 126 миллионов евро.

К английскому «Челси» присоединился сначала на правах аренды, а затем выступал за «Барселону». В 2024 году Феликс подписал полноценный контракт с «Челси», но через полгода был отдан в аренду в «Милан».

Ранее сообщалось, что "Бенфика" из-за звездного португальца может продать Трубина.

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Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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