Жоау Феликс близок к возвращению в клуб, где начинал карьеру
Бенфика до сих пор размышляет над подписанием форварда
25-летний португальский форвард «Челси» близок к переходу в «Бенфику».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Жоау Феликс начинал карьеру в «Бенфике». Именно в этом клубе прошел его дебют в профессиональном футболе.
В 2019 году Феликс покинул клуб и перешел в мадридское «Атлетико» за 126 миллионов евро.
К английскому «Челси» присоединился сначала на правах аренды, а затем выступал за «Барселону». В 2024 году Феликс подписал полноценный контракт с «Челси», но через полгода был отдан в аренду в «Милан».
Ранее сообщалось, что "Бенфика" из-за звездного португальца может продать Трубина.
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