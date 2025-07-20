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  4. Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Португалия
20 июля 2025, 23:51 |
1147
0

Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста

Лиссабонскому клубу нужны средства на подписание Жоау Феликса

20 июля 2025, 23:51 |
1147
0
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В Португалии назвали причину, по которой лиссабонская «Бенфика» выставила на трансфер своего украинского вратаря Анатолия Трубина.

Так, по информации Correio da Manhã, «орлы» готовы продать 23-летнего голкипера, чтобы получить средства для подписания звёздного вингера лондонского «Челси» Жоау Феликса.

Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне украинец сыграл за лиссабонский клуб 51 матч и пропустил 54 гола. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 28 млн евро.

Ранее стало известно, что «Бенфика» выставила Трубина на трансфер.

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Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Жоау Феликс Челси трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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