Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Лиссабонскому клубу нужны средства на подписание Жоау Феликса
В Португалии назвали причину, по которой лиссабонская «Бенфика» выставила на трансфер своего украинского вратаря Анатолия Трубина.
Так, по информации Correio da Manhã, «орлы» готовы продать 23-летнего голкипера, чтобы получить средства для подписания звёздного вингера лондонского «Челси» Жоау Феликса.
Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне украинец сыграл за лиссабонский клуб 51 матч и пропустил 54 гола. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 28 млн евро.
Ранее стало известно, что «Бенфика» выставила Трубина на трансфер.
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