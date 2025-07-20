Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста

В Португалии назвали причину, по которой лиссабонская «Бенфика» выставила на трансфер своего украинского вратаря Анатолия Трубина.

Так, по информации Correio da Manhã, «орлы» готовы продать 23-летнего голкипера, чтобы получить средства для подписания звёздного вингера лондонского «Челси» Жоау Феликса.

Трубин перешёл в «Бенфику» летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне украинец сыграл за лиссабонский клуб 51 матч и пропустил 54 гола. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 28 млн евро.

Ранее стало известно, что «Бенфика» выставила Трубина на трансфер.