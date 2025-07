ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест продлил контракт с ключевым хавбеком

Английский «Ноттингем Форест» сообщил, что полузащитник Морган Гиббс-Уайт подписал с клубом новый трехлетний контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ключевая фигура в возрождении «Фореста» в Премьер-лиге и любимец болельщиков на «Сити Граунд», Гиббс-Уайт подчеркнул свою долгосрочную преданность клубу, согласившись на новые условия. Этот контракт подчеркивает амбиции владельца «Фореста» Эвангелоса Маринакиса, чье видение европейского успеха и стабильного прогресса в Премьер-лиге продолжает формировать будущее клуба.

Эвангелос Маринакис сказал: «Морган – особенный игрок, не только с точки зрения таланта, но и по характеру и ментальности. Он воплощает все, каким мы хотим видеть этот футбольный клуб: он победитель, талантливый, амбициозный, бесстрашный и гордый. Многие клубы проявляли к нему серьезный интерес, но мы были твердо настроены строить наше будущее с Морганом в центре этой истории. Я пообещал нашим болельщикам, что мы не только будем бороться, но и будем становиться все сильнее с каждым сезоном. Сегодня – еще один большой шаг на этом пути».

24-летний Гиббс-Уайт стал ключевым игроком «Фореста» с момента своего перехода в 2022 году, подавая пример на поле и играя важную роль в двух подряд сезонах клуба в АПЛ. Он также получил 4 вызова в национальную сборную Англии и стал первым игроком «Фореста», который представлял «Трех львов» в матче сборной на «Сити Граунд».

Его энергия, креативность и лидерские качества сделали его заметной фигурой в раздевалке и ключевой частью клубных планов на предстоящий сезон – как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене.

После подписания нового контракта Гиббс-Уайт сказал: «Я почувствовал себя как дома в Форест с первого дня. Поддержка от фанатов, партнеров по команде и всех в клубе была невероятной. Я верю в то, что мы здесь строим – и с поддержкой господина Маринакиса и его огромными амбициями я хочу быть частью чего-то особенного. Я с нетерпением жду, что будет дальше».

Ранее сообщалось, что на трансфер Моргана нацелился английский «Тоттенхэм».

