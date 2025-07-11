Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм активировал клаусулу. Клуб АПЛ отказался отпустить игрока
Англия
11 июля 2025, 17:17 | Обновлено 11 июля 2025, 17:23
525
1

Тоттенхэм активировал клаусулу. Клуб АПЛ отказался отпустить игрока

Ноттингем Форест будет бороться за Гиббс-Уайта

11 июля 2025, 17:17 | Обновлено 11 июля 2025, 17:23
525
1
Тоттенхэм активировал клаусулу. Клуб АПЛ отказался отпустить игрока
Sky Sports. Морган Гиббс-Уайт

Клуб АПЛ Ноттингем Форест готовит жалобу в АПЛ на Тоттенхэм из-за ситуации с трансфером атакующего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

Вчера стало известно, что лондонский клуб активировал клаусулу в размере 60 миллионов фунтов, однако обычно информация о сумме держится в секрете.

Ноттингем Форест считает, что были нарушены права о конфиденциальности, иначе лондонцы не могли знать, какая сумма прописана в качестве расторжения, и с первого же предложения назвать точный параметр.

На этот момент Лесники остановили все переговоры с Тоттенхэм и надеются удержать ведущего игрока.

25-летний Гиббс-Уайт в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в U-19
ОФИЦИАЛЬНО. Заря презентовала нового игрока. Им стал капитан Ворсклы
Марлон Сантос: «Очень рад вернуться»
Морган Гиббс-Уайт Ноттингем Форест Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11 июля 2025, 08:32 0
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»

Мартин видит явным фаворитом Александра

Экс-тренер сборной Украины: «Давно Шахтер не был таким заряженным»
Футбол | 11 июля 2025, 16:48 0
Экс-тренер сборной Украины: «Давно Шахтер не был таким заряженным»
Экс-тренер сборной Украины: «Давно Шахтер не был таким заряженным»

Владимир Цыткин о первой игре горняков в новом сезоне

Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Футбол | 11.07.2025, 14:49
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Теннис | 10.07.2025, 18:15
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
shoko
це всім смішно чи тільки мені.)) Недоказуємо граються в обіженок.Як можна на такій підставі звернути перемовини,коли за гравця дають клаусулу прописану в контракті)) я б ще  зрозумів такий маразм від клубів другої десятки Чемпіонатів,але не від клубу АПЛ))))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 6
Футбол
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 13
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем