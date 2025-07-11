Тоттенхэм активировал клаусулу. Клуб АПЛ отказался отпустить игрока

Клуб АПЛ Ноттингем Форест готовит жалобу в АПЛ на Тоттенхэм из-за ситуации с трансфером атакующего полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

Вчера стало известно, что лондонский клуб активировал клаусулу в размере 60 миллионов фунтов, однако обычно информация о сумме держится в секрете.

Ноттингем Форест считает, что были нарушены права о конфиденциальности, иначе лондонцы не могли знать, какая сумма прописана в качестве расторжения, и с первого же предложения назвать точный параметр.

На этот момент Лесники остановили все переговоры с Тоттенхэм и надеются удержать ведущего игрока.

25-летний Гиббс-Уайт в минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 10 результативных передач в 38 матчах.