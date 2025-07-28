Другие новости28 июля 2025, 03:28 |
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«Последний раз так красиво — на свадьбе»: Зинченки рассмешили Instagram
Александр и Влада Зинченко показали, что такое стиль и гармония
28 июля 2025, 03:28 |
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Александр и Влада Зинченко порадовали подписчиков новыми совместными фото в Instagram.
Пара появилась на мероприятии в вечерних нарядах: Влада — в розовом платье с разрезом, Александр — в сером костюме и чёрной футболке.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пользователи соцсетей отметили их гармонию и засыпали комплиментами.
«Последний раз у нас были такие красивые фото на свадьбе», — с юмором написала Влада.
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