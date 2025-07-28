«Последний раз так красиво — на свадьбе»: Зинченки рассмешили Instagram

Александр и Влада Зинченко порадовали подписчиков новыми совместными фото в Instagram.

Пара появилась на мероприятии в вечерних нарядах: Влада — в розовом платье с разрезом, Александр — в сером костюме и чёрной футболке.

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Пользователи соцсетей отметили их гармонию и засыпали комплиментами.

«Последний раз у нас были такие красивые фото на свадьбе», — с юмором написала Влада.