Барселона достигла соглашения по контракту с звездным защитником

Каталонская «Барселона» достигла соглашения с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашение с 26-летним футболистом. Новый контракт будет подписан на следующей неделе, его срок будет рассчитан до лета 2030 года.

Текущий контракт истекает в июне 2027 года.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде провел 53 матча н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» собирается украсть топовый трансфер у «Реала».

🚨🔵🔴 Jules Koundé has agreed to sign new deal at Barcelona until June 2030, as expected.



Agreement in place with the club and green light from Kounde’s camp with Barça director Deco on it.



Formal steps to follow, but deal in place as @FabriceHawkins and @lequipe reported. pic.twitter.com/WHE8VWS10h