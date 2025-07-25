Барселона достигла соглашения по контракту с звездным защитником

Каталонская «Барселона» достигла соглашения с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашение с 26-летним футболистом. Новый контракт будет подписан на следующей неделе, его срок будет рассчитан до лета 2030 года.

Текущий контракт истекает в июне 2027 года.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде провел 53 матча н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» собирается украсть топовый трансфер у «Реала».