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Испания
25 июля 2025, 20:31 |
227
0

Барселона достигла соглашения по контракту с звездным защитником

Жюль Кунде продлит контракт с каталонским грандом

25 июля 2025, 20:31 |
227
0
Барселона достигла соглашения по контракту с звездным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Каталонская «Барселона» достигла соглашения с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский гранд достиг соглашение с 26-летним футболистом. Новый контракт будет подписан на следующей неделе, его срок будет рассчитан до лета 2030 года.

Текущий контракт истекает в июне 2027 года.

В прошедшем сезоне Жюль Кунде провел 53 матча н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» собирается украсть топовый трансфер у «Реала».

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Жюль Кунде Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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