Барселона достигла соглашения по контракту с звездным защитником
Жюль Кунде продлит контракт с каталонским грандом
Каталонская «Барселона» достигла соглашения с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, испанский гранд достиг соглашение с 26-летним футболистом. Новый контракт будет подписан на следующей неделе, его срок будет рассчитан до лета 2030 года.
Текущий контракт истекает в июне 2027 года.
В прошедшем сезоне Жюль Кунде провел 53 матча н клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-порта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» собирается украсть топовый трансфер у «Реала».
🚨🔵🔴 Jules Koundé has agreed to sign new deal at Barcelona until June 2030, as expected.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025
Agreement in place with the club and green light from Kounde’s camp with Barça director Deco on it.
Formal steps to follow, but deal in place as @FabriceHawkins and @lequipe reported. pic.twitter.com/WHE8VWS10h
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