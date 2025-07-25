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  4. Сенсация. Барселона собирается украсть топовый трансфер у Реала
Испания
25 июля 2025, 19:29 |
1221
1

Сенсация. Барселона собирается украсть топовый трансфер у Реала

Внимание каталонского гранда привлекает Ибраима Конате

25 июля 2025, 19:29 |
1221
1
Сенсация. Барселона собирается украсть топовый трансфер у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате привлекает внимание каталонской «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» давно следят за 26-летний футболистом, за которого «красные» требуют 50 миллионов евро. Каталонский и мюнхенский клубы также заинтересованы в подписании игрока, но за меньшую сумму, учитывая то, что контракт Конате с английским клубом истекает следующим летом.

В прошедшем сезоне Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запретил «Реалу» продавать двух футболистов.

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Ибраима Конате Реал Мадрид Барселона Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Бавария
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
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ivankondrat96
А у Барси вже все добре з фінансами? Зареєструвати Конате вони точно зможуть?
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