Сенсация. Барселона собирается украсть топовый трансфер у Реала

Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате привлекает внимание каталонской «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сливочные» давно следят за 26-летний футболистом, за которого «красные» требуют 50 миллионов евро. Каталонский и мюнхенский клубы также заинтересованы в подписании игрока, но за меньшую сумму, учитывая то, что контракт Конате с английским клубом истекает следующим летом.

В прошедшем сезоне Ибраима Конате провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запретил «Реалу» продавать двух футболистов.