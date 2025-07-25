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Испания
25 июля 2025, 05:29 |
855
0

Неприкасаемые. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать двух футболистов

Главный тренер «сливочных» намерен сохранить в составе Эдуардо Камавингу и Дани Себальоса

25 июля 2025, 05:29 |
855
0
Неприкасаемые. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать двух футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо запретил клубу продавать двух футболистов – полузащитников Дани Себальоса и Эдуардо Камавингу.

Испанский специалист считает, что в центре поля «сливочных» и так не хватает игроков, поэтому не собирается отпускать полузащитников. Кроме того, Хаби надеется, что до старта нового сезона королевский клуб успеет подписать еще одного футболиста.

Главным кандидатом на переезд в Мадрид считается полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, за которого придется отдать около 100 млн евро.

«Окружение Камавинги подтверждает, что у него есть предложения от Английской Премьер-лиги, но игрок отказывается от них и хочет остаться в «Реале». У Себальоса также есть несколько вариантов, но Алонсо сообщил «Реалу», чтобы те не продавали этих игроков», – сообщили в Испании.

После клубного чемпионата мира «сливочные» потеряли одного из лидеров команды, полузащитника Джуда Беллингема – он перенес операциюи пропустит около четырех месяцев.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Эдуардо Камавинга Дани Себальос Родри Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: AS
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