Неприкасаемые. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать двух футболистов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо запретил клубу продавать двух футболистов – полузащитников Дани Себальоса и Эдуардо Камавингу.

Испанский специалист считает, что в центре поля «сливочных» и так не хватает игроков, поэтому не собирается отпускать полузащитников. Кроме того, Хаби надеется, что до старта нового сезона королевский клуб успеет подписать еще одного футболиста.

Главным кандидатом на переезд в Мадрид считается полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, за которого придется отдать около 100 млн евро.

«Окружение Камавинги подтверждает, что у него есть предложения от Английской Премьер-лиги, но игрок отказывается от них и хочет остаться в «Реале». У Себальоса также есть несколько вариантов, но Алонсо сообщил «Реалу», чтобы те не продавали этих игроков», – сообщили в Испании.

После клубного чемпионата мира «сливочные» потеряли одного из лидеров команды, полузащитника Джуда Беллингема – он перенес операциюи пропустит около четырех месяцев.