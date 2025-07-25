Неприкасаемые. Хаби Алонсо запретил Реалу продавать двух футболистов
Главный тренер «сливочных» намерен сохранить в составе Эдуардо Камавингу и Дани Себальоса
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо запретил клубу продавать двух футболистов – полузащитников Дани Себальоса и Эдуардо Камавингу.
Испанский специалист считает, что в центре поля «сливочных» и так не хватает игроков, поэтому не собирается отпускать полузащитников. Кроме того, Хаби надеется, что до старта нового сезона королевский клуб успеет подписать еще одного футболиста.
Главным кандидатом на переезд в Мадрид считается полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, за которого придется отдать около 100 млн евро.
«Окружение Камавинги подтверждает, что у него есть предложения от Английской Премьер-лиги, но игрок отказывается от них и хочет остаться в «Реале». У Себальоса также есть несколько вариантов, но Алонсо сообщил «Реалу», чтобы те не продавали этих игроков», – сообщили в Испании.
После клубного чемпионата мира «сливочные» потеряли одного из лидеров команды, полузащитника Джуда Беллингема – он перенес операциюи пропустит около четырех месяцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 27 июля и начнется в 02:00 по Киеву
Британец считал, что время не на его стороне