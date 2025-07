Финал ЧЕ-2025 отсудит известная женщина-арбитр с невероятными достижениями

Француженка Стефани Фраппар будет основным арбитром в финале женского ЧЕ 2025 года.

27 июля состоится финальный поединок женского чемпионата Европы между сборными Англии и Испании. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

Основная женщина-арбитр этой встречи, Стефани Фраппар, запомнилась несколькими интересными достижениями. Она стала первой женщиной в истории, которая отсудила мужской матч Лиги чемпионов, а также женщиной-арбитром, которая провела более 100 матчей УЕФА.

До этого Фраппар присутствовала в трех финалах: Суперкубок УЕФА 2019/20, Кубок Франции 2021/22, Кубок Греции 2023/24.

🏆 Stéphanie Frappart will referee the #WEURO2025 final.



👏 She’s officiated over 100 UEFA matches and was the first woman to referee a #UCL game.